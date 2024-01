Ejército sueco: Los precios de la munición para Ucrania han aumentado entre 5 y 10 veces

En comparación con el primer semestre del 2023, los precios de la munición para el Ejército ucraniano han aumentado radicalmente, destacó este martes el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas suecas, Michael Claesson.

"El precio de la munición necesaria para las operaciones militares en Ucrania ha aumentado entre 5 y 10 veces en comparación con lo que era antes de que comenzara el conflicto", indicó el militar, citado por Sveriges Radio.

Según Klaesson, la escasez de munición se debe al rearme masivo de Europa y a los suministros militares constantes a las tropas de Kiev, lo que ha contribuido a una enorme demanda y competencia.

La necesidad de establecer la producción de munición en Ucrania fue declarada públicamente por el ministro de Industrias Estratégicas del país, Alexánder Kamyshin, en octubre del 2023. Subrayó que la escasez de munición se había producido no solo en su país, sino en todo el mundo. Además, según él, los aliados occidentales son ahora incapaces de suministrar munición a Kiev en los volúmenes anteriores.

La escasez de munición para dar soporte a las operaciones de Ucrania en el campo de batalla no solo se hace evidente en Europa. El principal benefactor del régimen de Kiev, Estados Unidos, también tendría problemas para suministrar munición importante, específicamente para las capacidades de defensa aérea.

Según informó recientemente The New York Times, funcionarios de la Casa Blanca y del Pentágono han advertido a Ucrania que EE.UU. no podrá seguir abasteciéndole de misiles interceptores para los sistemas antiaéreos Patriot durante mucho tiempo. Los Patriot son particularmente importantes para Kiev, ya que son capaces de derribar misiles balísticos, unos de los más difíciles de interceptar del arsenal ruso.