"Si alguien hubiera hecho lo que hacen hoy los israelíes, lo habrían aislado", afirma el embajador saudí en Reino Unido

La comunidad internacional tiene que tratar a Israel "del mismo modo que trata a todos los demás", afirmó este martes el embajador de Arabia Saudita en el Reino Unido, Khalid bin Bandar, en una entrevista con BBC.

"Si alguien hubiera hecho lo que los israelíes hacen hoy, habría sido aislado de la comunidad internacional, habría gente hablando de sanciones", señaló el diplomático, haciendo referencia a las acciones del Ejército israelí en la Franja de Gaza. "El punto ciego para Israel es un verdadero problema, porque proporciona un punto ciego para la paz", añadió.

De acuerdo con Bin Bandar, Riad está interesado en normalizar las relaciones con Israel, pero a cambio exige la creación del Estado palestino. "Estamos cerca de la normalización, por ello, cerca del Estado palestino. Una no viene sin el otro. La secuencia, cómo manejarlo, eso es lo que se abordó", explicó. Aseveró también que el problema con el Gobierno actual de Tel Aviv radica en una "perspectiva extrema y absolutista que no sirve para lograr un compromiso", por lo tanto, no podrá poner fin al conflicto nunca.

Además, el embajador indicó "el nivel sin precedentes de violencia que fue llevado a cabo por ambas partes, pero particularmente por el que se supone que es un Estado responsable, Israel". "Esto generará desesperanza no solo entre el pueblo palestino, sino también para los descontentos [del mundo]. Todos ven un fracaso de la humanidad en lo que ocurre, porque nadie ha hecho nada para pararlo. Se están realizando esfuerzos, pero no son suficientes", manifestó.