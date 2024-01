La muerte de una niña de 5 años a la que su padre le donó parte del hígado conmueve a la Red en China

La historia de una niña oriunda del municipio chino de Chongqing, que murió a causa de las complicaciones derivadas de una enfermedad hepática, generó una gran cantidad de mensajes de apoyo para su padre en las redes sociales del país asiático, informó este miércoles South China Morning Post.

Xiao Yiling, que tenía 5 años al momento de su fallecimiento, fue diagnosticada en julio de 2022 con colestasis intrahepática, una afección ocasionada por una mutación que desencadena la disminución o interrupción del flujo biliar en el hígado.

Los médicos le explicaron al padre de la menor, identificado como Liang Yue, que la niña necesitaba urgentemente un trasplante hepático, ya que el órgano había resultado dañado.

En octubre de ese mismo año, al hombre, de 28 años, le extrajeron una parte del hígado para trasplantárselo a su hija, en un intento por salvarle la vida. Luego de la cirugía, la niña volvió a vivir con él a la aldea, situada en Wushan.

Liang Yue dio a conocer por las redes sociales que criaba a Xiao Yiling solo, puesto que tenía mala relación con la madre, de la que se había divorciado en 2020. De acuerdo con sus publicaciones, la mamá de la menor no fue a visitarla ni durante la estancia en el hospital ni cuando estaba enferma en la casa.

El estado de la niña empeoró el pasado 23 de diciembre y falleció tres días después. "Mi pequeña estaba muy mal. Ahora, no sufrirá el dolor de su enfermedad ni el tratamiento", indicó Liang en una publicación.

Los usuarios de las redes sociales chinas expresaron sus condolencias al afligido hombre y le enviaron mensajes de solidaridad. "Te has cortado el hígado. Has hecho todo lo posible por buscarle tratamiento médico. Eres un buen padre, mucho mejor que muchos otros. Espero que no haya enfermedades en el cielo", expresó un internauta.