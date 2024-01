Vuelven a prisión 11 condenados a cadena perpetua a los que pusieron en libertad en la India

La Corte Suprema de la India anuló este lunes una decisión del Gobierno del estado de Guyarat que permitió la liberación de 11 personas sentenciadas a cadena perpetua por la violación de una mujer musulmana y asesinatos en 2002, informaron medios locales.

De este modo, el máximo tribunal del país ha restaurado las penas de cadena perpetua, tras un juicio en 2008, que pesaban sobre los criminales, quienes, en virtud de una disposición del Código de Procedimiento Penal de la India que permite la liberación de presos una vez cumplen 14 años de condena, habían sido excarcelados en agosto de 2022.

Las autoridades judiciales ordenaron el regreso a prisión de los condenados, que deberán estar de nuevo tras las rejas en el plazo de dos semanas, basándose en la premisa de que el Gobierno de Guyarat había actuado más allá de sus poderes. Los jueces de la Corte Suprema aseguraron que ese estado carecía de autoridad para reducir la sentencia porque el juicio se había trasladado a Bombay (estado de Maharashtra), y consideraron su fallo inválido. Además, señalaron que los acusados habían perdido su derecho a la libertad luego de ser declarados culpables.

El caso

Los hechos ocurrieron durante una serie de disturbios religiosos en 2002 que provocaron la muerte de más de 1.000 personas, la mayoría de ellas musulmanas. La víctima, Bilkis Bano, en ese entonces de 21 años y embarazada de cinco meses, fue violada por una turba que, además, asesinó a varios miembros de su familia, entre ellos a una hija de 3 años. Bano fue una de las pocas sobrevivientes de esa ola de violencia hindú-musulmana en Guyarat y logró identificar a sus atacantes ante el tribunal.

En 2003, el tribunal superior envió el caso a la Oficina Central de Investigaciones y al año siguiente el juicio se trasladó a Bombay. En 2008, los responsables fueron condenados a cadena perpetua por la violación y el asesinato de 14 personas, incluidos siete familiares de Bano.

La liberación de los prisioneros en 2022 causó protestas en varios estados, donde centenares de ciudadanos salieron a las calles a expresar su indignación. La propia Bano presentó una petición en noviembre de 2022 e inició esfuerzos por impugnar la decisión de las autoridades. Finalmente, consiguió que se revisara el caso.

Bano y sus simpatizantes celebraron el fallo judicial del lunes, ya que consideraban la controvertida liberación de los criminales como un ataque no solo a los musulmanes, sino también a los derechos de las mujeres. "He llorado lágrimas de alivio. He sonreído por primera vez en más de un año y medio. He abrazado a mis hijos. Siento como si me hubieran quitado del pecho una piedra del tamaño de una montaña y puedo respirar de nuevo (…). Así es como se siente la justicia", expresó la víctima.