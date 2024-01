VIDEO: Israel completa con éxito las pruebas de su nuevo sistema de defensa aérea SPYDER

La compañía israelí en el sector de la defensa Rafael Advanced Defense Systems anunció este miércoles que ha completado exitosamente una nueva configuración de su nuevo sistema de defensa antiaérea SPYDER All in One.

La configuración incluye un lanzamisiles, un sistema de mando y control, y tiene un radar incorporado. Según la empresa, puede desplegarse como parte de una batería SPYDER ya existente o utilizarse de forma independiente.

En una prueba realizada en Israel la semana pasada, se simularon escenarios de amenaza reales y potenciales. El experimento incluyó la interceptación de un dron en circunstancias operativamente difíciles. El objetivo fue alcanzado con precisión, destacó la compañía.

Según recoge The Times of Israel, el sistema SPYDER es exportado a otros países y no se utiliza en territorio israelí, a diferencia de la Cúpula de Hierro.