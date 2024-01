Irak matiza sus planes para la retirada de la coalición liderada por EE.UU.

El primer ministro de Irak, Mohammed Shia al-Sudani, comentó este martes en una entrevista en Bagdad que su país está negociando para que las fuerzas militares encabezadas por Estados Unidos puedan salir de manera rápida y ordenada de su territorio, informó Reuters. Al-Sudani anunció el pasado viernes la decisión de su Gobierno de que la coalición abandone Irak y ahora ha matizado esos planes.

Acciones desestabilizadoras

Aunque no ha fijado una fecha límite para el inicio del proceso de retirada, el primer ministro describió como desestabilizadora esta presencia militar extranjera en su nación. Después de una serie de ataques estadounidenses contra grupos militantes proiraníes que forman parte de las fuerzas de seguridad formales de Irak, se han incrementado los reclamos de facciones musulmanas para la salida de esta coalición.

"Existe la necesidad de reorganizar esta relación para que no sea un objetivo o una justificación de ninguna parte, interna o extranjera, para alterar la estabilidad en Irak y la región", comentó Al-Sudani. Además, señaló que la salida debería negociarse bajo "un proceso de entendimiento y diálogo". "Acordemos un calendario que sea, sinceramente, rápido, para que no dure mucho tiempo y los ataques no sigan ocurriendo", expresó.

El primer ministro explicó que esos ataques han generado temores de que el territorio de Irak pueda volver a convertirse en un teatro de guerra y exacerban el sentimiento antiestadounidense. Estados Unidos "no es un enemigo para nosotros y no estamos en guerra con él, pero si estas tensiones continúan, definitivamente afectarán y crearán una brecha en esta relación", alertó el mandatario. No obstante, Reuters informa que este lunes el Pentágono afirmó que no tenía planes de retirar las tropas estadounidenses, que se encuentran en Irak por invitación de su Gobierno.

La guerra en Gaza debe terminar

En medio de los acontecimientos regionales generados por la guerra de Gaza, Irak ha criticado fuertemente la campaña de Israel señalando la matanza masiva y el desplazamiento de civiles palestinos como un caso clásico de genocidio. Al-Sudani indicó que solo el fin de ese conflicto detendría el riesgo de una escalada regional. "Esta es la única solución. De lo contrario, veremos una mayor expansión del campo de batalla en una región sensible para el mundo que posee gran parte de su suministro de energía", expuso el mandatario.

Según Reuters, las fuerzas lideradas por Estados Unidos regresaron en 2014 a Irak para luchar contra el Estado Islámico (EI) con un contingente de 2.500 soldados como parte de una coalición internacional. Sin embargo, Al-Sudani puntualizó que la razón por la que la coalición llegó al país terminó hace mucho tiempo con la derrota del EI en 2017. Asimismo, planteó que su país está abierto a establecer relaciones bilaterales y participar en la cooperación en materia de seguridad con las naciones de la coalición.