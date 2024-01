"No hay planes para eso": EE.UU. descarta el envío de tropas a Ecuador

Estados Unidos está comprometido a brindar ayuda y apoyo a Ecuador para lidiar con la crisis de seguridad y violencia. No obstante, no se plantea enviar tropas, aseguró este miércoles el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

Si bien el portavoz señaló que Washington no ha discutido en qué consistiría su contribución, sí se descarta el tema de una incursión militar.

"No hemos tenido una conversación específica sobre lo que eso significaría exactamente, pero me alejaría de cualquier consideración de tropas militares estadounidenses o algo por el estilo. No hay planes para eso", manifestó en una rueda de prensa.

Kirby resaltó que EE.UU. lleva a cabo en este momento un seguimiento de la situación en el país suramericano y que está dispuesto a "adoptar medidas concretas" para mejorar su cooperación con el Gobierno de Daniel Noboa. "Sin duda, estamos dispuestos a hablar con el Gobierno de Ecuador sobre lo que podrían necesitar. Podría ser, tal vez, un poco de ayuda investigativa o algo por el estilo" concluyó.

En esta misma jornada, el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan, abordó la situación en Ecuador y, además de condenar "enérgicamente" los actos violentos de los últimos días, expresó el compromiso de EE.UU. de apoyar en materia de seguridad, para que los responsables de la escalada violenta paguen por sus crímenes.

"Estamos comprometidos a apoyar la seguridad y la prosperidad de los ecuatorianos y a reforzar la cooperación con nuestros socios, para garantizar que los perpetradores sean llevados ante la justicia", aseveró.