Italia sobre crisis ucraniana: "Ha llegado el momento de la diplomacia incisiva"

Según el ministro de Defensa del país europeo, Guido Crosetto, hay que normalizar las relaciones no solo ruso-ucranianas, sino también entre Rusia y Occidente.

"Ha llegado la hora de la diplomacia incisiva" en la crisis ucraniana porque la contraofensiva del Ejército de Kiev en 2023 no dio los resultados deseados, afirmó este miércoles el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, citado por Reuters.

De acuerdo con Crosetto, hay "señales importantes" tanto de Moscú como de Kiev sobre la disposición a negociar. "Todo esto tiene que ser tomado en cuenta en el camino hacia las negociaciones para detener el conflicto y el proceso posterior de normalización de las relaciones, no solo de Rusia con Ucrania, sino también con los países occidentales", destacó.

Además, el ministro aseveró que en Ucrania, "el frente doméstico no parece ser tan unido como en el pasado en apoyar la política del presidente [Vladímir] Zelenski, lo que pone de relieve algunas discrepancias en el discurso político".

No es la primera vez que Crosetto insta a pasar a los medios diplomáticos para resolver el conflicto ucraniano. Ya en diciembre, alentó a la comunidad internacional a "plantearse si es posible conseguir por la vía política lo que hasta ahora no ha sido posible lograr con las armas". "Lo que no puede lograrse militarmente [...] se puede conseguir abriendo un frente diplomático y político para intentar alcanzar el mismo resultado mediante conversaciones de paz", declaró.