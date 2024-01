Jefe de JPMorgan considera el bitcóin "inútil" y herramienta para actividades ilegales

Las criptomonedas facilitan las actividades ilegales, como el lavado de dinero y el tráfico sexual, manifestó Jamie Dimon, el director ejecutivo de JPMorgan Chase, el banco más grande de EE.UU.

El magnate, conocido opositor a las monedas descentralizadas, volvió a criticar al bitcóin durante una entrevista con la cadena Fox emitida este miércoles, calificándolo de "inútil". Además, mencionó que todavía no está convencido del revuelo que hay en torno al principal activo digital.

"Siempre he dicho que el bitcóin no tiene valor", señaló. "Los casos de uso real son el tráfico sexual, la evasión fiscal, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. No se trata solo de gente comprando y vendiendo bitcoines", especificó.

Dimon cuenta con un largo historial de críticas a las criptodivisas, que describió como "fraude" y "esquemas Ponzi". En diciembre pasado, expresó que el Gobierno de EE.UU. debería poner fin a la industria de este tipo de activos.

No obstante, su oposición a este mercado no incluye el 'blockchain', tecnología que subyace al bitcóin y a la mayor parte de las divisas virtuales. El propio JPMorgan ha utilizado esa tecnología en varios de sus proyectos.