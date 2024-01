Keanu Reeves publicará su primera novela este año

El famoso actor de origen canadiense Keanu Reeves anunció este miércoles que publicará en 2024 su primera novela, escrita en colaboración con el autor de libros de fantasía China Miéville, conocido por obras como 'La ciudad y la ciudad' y 'Estación de calle perdido'.

La novela, titulada 'The Book of Elsewhere', se desarrolla en el mundo de la serie de cómic 'BRZRKR', creada por el actor, y cuenta la historia de un guerrero inmortal. Se espera que el libro sea publicado el 23 de julio por la editorial Penguin Random House.

"Me gusta tanto el mundo de 'BRZRKR' que quería explorarlo más a fondo y pensé que una de las mejores maneras de hacerlo era a través de una novela", dijo Reeves en un video grabado para el programa 'Good Morning America'.