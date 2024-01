El prófugo ecuatoriano Fabricio Colón Pico reaparece en video y pide garantías para entregarse

Fabricio Colón Pico, líder de una célula del grupo delictivo Los Lobos en Ecuador y quien se fugó el pasado lunes de la cárcel de Riobamba, reapareció este jueves en un video que circula en las redes sociales.

En su mensaje, dirigido al presidente, Daniel Noboa, y a la ciudadanía, dice que se fugó de la prisión porque fue informado de que lo iban a matar: "Mi vida corre peligro, no por otro motivo".

Asimismo, señala que está dispuesto a entregarse, pero pide garantías para ello: "Entienda, señor presidente, usted garantice mi vida, que no me va a pasar nada y yo me entrego, señor, presidente, le repito, porque yo no tengo nada que ver en lo que se me está acusando".

❗ El prófugo ecuatoriano Fabricio Colón Pico reaparece en video y menciona que se entregará a las autoridades bajo ciertas condiciones pic.twitter.com/wODOitch89 — Sepa Más (@Sepa_mass) January 11, 2024

Colón Pico fue detenido la madrugada del pasado viernes 5 de enero al norte de Quito, en el marco de una investigación por el presunto delito de secuestro, hecho que habría ocurrido ocurrido el 12 de julio de 2023; pero tres días después escapó de la cárcel de Riobamba, en la provincia de Chimborazo, donde había sido recluido.

Este hombre, de 45 años, además, fue acusado por la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, de estar detrás de un plan para atentar contra ella y su familia.

En su denuncia, la funcionaria afirmó que el grupo que intenta atentar en su contra se trataría de la misma organización que habría asesinado al excandidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto del año pasado.

"Yo no tengo anda que ver en esto. Yo no me he escondido, yo di mi cara desde un principio", añadió Colón Pico en el video difundido este jueves.

Otra fuga importante

La huida de Colón Pico de la prisión se dio un día después de que se conociera sobre la fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', líder de la banda criminal Los Choneros y que ha sido vinculado al mexicano Cártel de Sinaloa.

Este líder criminal se encontraba en un pabellón de máxima seguridad en la Cárcel Regional, en la provincia de Guayas.

Sobre esta fuga, Noboa explicó que, según información que recibió del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), el sábado a las 07:00 de la noche, cuando se tomó lista de los reos, alias 'Fito' se encontraba en la cárcel, pero al siguiente día ya no estaba.

Comentó, además, que durante los últimos dos gobiernos, de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso, el delincuente "entraba y salía como Pedro por su casa" de la prisión donde se encontraba recluido.

"Al momento que se entera, por filtración de información, que vamos a mover a las cabezas de las cárceles que no son de máxima seguridad de su comodidad (...) es que el tipo se larga", indicó.

Tras esa fuga de alias 'Fito', en Ecuador se ha desatado el caos. El lunes, comenzaron motines en varias cárceles del país, que se ha extendido hasta ahora, donde han sido retenidos guías penitenciarios. De acuerdo con el SNAI, aún permanecen secuestrados por los reos 158 carceleros y 20 miembros del personal de servicio administrativo.

Ese mismo día, Noboa decretó estado de excepción y toque de queda en el país; y el martes, el mandatario reconoció que existe un "conflicto armado interno" en Ecuador e identificó a varios grupos del crimen organizado transnacional como "organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes", convirtiéndolos en objetivo militar.

