Reportan un lanzamiento masivo de misiles desde Yemen en respuesta al ataque de EE.UU.

Medios israelíes han informado del lanzamiento de una gran serie de misiles tierra-tierra por parte de las Fuerzas Armadas yemeníes, informa el canal libanés de televisión Al Mayadeen.

Esta situación se produce luego de que se hayan producido varias explosiones en diferentes ciudades de Yemen como parte de una operación militar iniciada por Estados Unidos y Reino Unido contra infraestructura de los hutíes en ese territorio.

De acuerdo con medios sirios, se trata de una contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Yemen, controladas por el movimiento de los hutíes rebeldes Ansar Allah, que han comenzado a responder enérgicamente con ataques a buques de guerra británicos y estadounidenses en el mar Rojo.

Horas antes, en medio de los informes sobre posibles ataques aéreos de la coalición liderada por EE.UU., el líder hutí, Abdul Malik al Huti, había advertido en un comunicado, citado por The Times of Israel, de que "cualquier agresión estadounidense no quedará sin respuesta". "Quien quiera involucrarse y atacar a nuestro querido pueblo y apuntar a nuestras fuerzas navales, está poniendo en riesgo la navegación y los barcos comerciales [de su país]", continuó.

