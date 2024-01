EE.UU. no encuentra motivos para acusar a Israel de genocidio en la Franja de Gaza

El coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., John Kirby, aseguró este jueves en conferencia de prensa que no existe justificación legal para la acusación de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) por actos de carácter genocida cometidos en la Franja de Gaza contra la población civil.

"Hemos dicho repetidamente que creemos que estas acusaciones, que este caso es infundado y que no hay base para acusaciones de genocidio contra Israel", declaró Kirby, quien defendió que dicho término no debe "usarse a la ligera" y no puede aplicarse a lo que sucede en el conflicto que mantiene Tel Aviv contra Hamás en el enclave palestino.

Al ser preguntado si la Administración Biden estaría cometiendo una violación al derecho internacional por seguir apoyando al Gobierno de Israel, pese a los llamamientos de un juez de la CIJ para suspender la operación militar en Gaza, el alto funcionario respondió que no.

"A pesar de la declaración del juez, la respuesta es absolutamente no", señaló Kirby, enfatizando que "Israel tiene el derecho y la responsabilidad de defenderse", por lo que Washington garantizará "que puedan hacerlo". "Continuaremos proporcionándoles las herramientas y capacidades que necesiten para hacerlo", subrayó Kirby, recalcando que "ningún país debería tener que vivir con ese tipo de amenaza a lado", en referencia al movimiento palestino Hamás.

Al mismo tiempo, afirmó que la Casa Blanca se cerciorará de que "la asistencia humanitaria pueda llegar al pueblo de Gaza", así como de que "Israel lleve a cabo sus operaciones de la manera más precisa, cuidadosa y deliberada posible", con el fin de que "puedan minimizar las víctimas civiles".

Por último, el portavoz se negó a responder el cuestionamiento sobre la posición que tomará EE.UU. en caso de que el Tribunal de La Haya dictamine que efectivamente Israel cometió crímenes de genocidio. "Simplemente, no voy a formular hipótesis ni a adelantarme al proceso", apuntó Kirby, insistiendo que las autoridades estadounidenses han dejado en claro su "opinión sobre el apoyo a Israel mientras se está defendiendo".

Anteriormente, John Kirby declaró que la demanda de Sudáfrica ante la CIJ, presentada a finales de diciembre, era "infundada, contraproducente y completamente sin base alguna".

Este viernes concluirá la primera audiencia en la CIJ para examinar las reclamaciones de Sudáfrica sobre si Israel violó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en el transcurso de su campaña militar en la Franja de Gaza, que ya se ha cobrado la vida de más de 23.000 personas. La primera decisión del tribunal contempla el posible dictamen de nueve medidas cautelares solicitadas por la parte sudafricana, las cuales deberían ser respetadas por Tel Aviv.