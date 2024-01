Ucrania no recibió el sistema de defensa aérea NASAMS adquirido por Canadá a EE.UU.

Kiev aún no ha recibido el sistema de defensa antiaérea NASAMS que el Gobierno de Canadá prometió comprar a EE.UU. hace un año para satisfacer las necesidades de Ucrania, informó esta semana el canal canadiense CTV.

Ottawa anunció sus planes sobre dicha compra el 10 de enero de 2023 y pagó por el sistema, cuyo coste asciende a 406 millones de dólares estadounidenses, en marzo pasado. "El plan es que Canadá pague al Gobierno de Estados Unidos el costo total y que Estados Unidos celebre un acuerdo de ventas militares en el extranjero directamente con Ucrania", precisa el medio.

Tal y como se explica, al no enviar el sistema directamente a Kiev, Ottawa no tiene que solicitar el permiso especial a Washington que se requiere cada vez que se vende tecnología militar estadounidense fuera del país.

La portavoz del Departamento de Defensa de Canadá, Andree-Anne Poulin, declaró que EE.UU. firmó un contrato para la fabricación del NASAMS con la empresa armamentística Raytheon. Sin embargo, aseguró desconocer una fecha aproximada de entrega a Kiev.

Un dato a destacar es que el NASAMS es fabricado conjuntamente por Raytheon, con sede en Estados Unidos, y Kongsberg, con sede en Noruega. Según un portavoz de Kongsberg, la empresa no tiene un contrato con Estados Unidos para la donación canadiense.

"La autoridad de adquisiciones todavía está tramitando la adquisición de la donación canadiense", declaró la semana pasada Ivar Simensen, sin precisar cuánto tiempo tomaría su producción una vez esté autorizada.

"Un portavoz del Pentágono no respondió a preguntas sobre si el sistema está incluido en ese contrato o cuándo será entregado, sino que remitió las preguntas a funcionarios canadienses. El Departamento de Defensa de Canadá no sabe o no quiere decir cuándo espera la entrega del sistema. Raytheon no respondió a las preguntas", concluyó el medio.