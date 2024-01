Líder del partido Perú Libre afirma desde la clandestinidad que no se entregará a la Justicia

El líder del partido político Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien está prófugo de la Justicia desde el 5 de octubre de 2023, concedió este viernes una entrevista al diario local Correo desde la clandestinidad en medio de la investigación por presunto lavado de activos y organización criminal.

"Yo me entregaría a la Justicia, pero no a la injusticia", afirmó Cerrón, quien aclaró que se encuentra en Perú, pese a que "cuatro países hermanos" le ofrecieron asilo. "El sistema me ha percibido como una amenaza política y al partido", sostuvo.

Cerrón afronta una prisión preventiva de 36 meses, que serán computados cuando sea capturado por las autoridades. "El fin es inhabilitar la figura política y proscribir al partido para borrarlo del mapa", aseveró el ex gobernador regional del departamento de Junín.