NYT: La CIA recopila datos sobre líderes de Hamás para proporcionarlos a Israel

Desde el inicio de la guerra de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza, la CIA ha intensificado su trabajo de recopilación de datos sobre los dirigentes del movimiento palestino para proporcionarlos a Tel Aviv, informó este viernes The New York Times citando a funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato.

Según sus palabras, casi inmediatamente después del ataque perpetrado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, el asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., Jake Sullivan, ordenó a las agencias de inteligencia y al Departamento de Defensa estadounidenses crear un grupo especial de trabajo e intensificar la recopilación de información sobre la cúpula del movimiento palestino.

Anteriormente al ataque la prioridad de la recopilación de información sobre Hamás se situaba en el nivel cuatro, lo que significaba que se le asignaba pocos recursos. Sin embargo, tras la escalada del conflicto, la prioridad de esta tarea se elevó al segundo nivel, con el consiguiente aumento de financiación y de los volúmenes de información analizada por la CIA.

Entre las medidas tomadas por Washington en el marco de su iniciativa figuran el aumento de los vuelos de aviones no tripulados sobre la Franja de Gaza, así como la intensificación de los esfuerzos para interceptar las comunicaciones entre los dirigentes del movimiento.

Se señala que en el marco de su cooperación con Israel, EE.UU. no facilita información sobre operativos de Hamás de bajo o medio nivel, al considerar que pueden ser sustituidos fácilmente. El principal objetivo es eliminar a los dirigentes militares del movimiento, como su líder Yahya Sinwar, o al jefe de las Brigadas al-Qassam, Mohammed Deif, ya que ello supondría una importante victoria para Tel Aviv.

Al mismo tiempo, The New York Times publica que no está claro si los datos proporcionados por la inteligencia estadounidense han sido útiles para las Fuerzas de Defensa de Israel, ya que todavía no se ha neutralizado a ninguno de los más altos dirigentes del grupo palestino. Un portavoz de la CIA consultado declinó hacer comentarios sobre el asunto.