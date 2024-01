Qué hay que esperar tras la elección del nuevo líder de Taiwán que prometió defender la isla de China

Este sábado se celebraron las elecciones en Taiwán. Con más del 40 % de los votos, el candidato del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP), Lai Ching-te, se convertirá en el próximo líder de la isla, extendiendo el gobierno de su partido, que lleva 8 años en el poder, a un tercer mandato.

Las elecciones tuvieron lugar en medio de crecientes tensiones entre el Gobierno local, respaldado por Washington, y Pekín, que considera la isla como parte irrenunciable de su territorio, tal y como lo reconoce la mayoría de los países. Así, estos comicios fueron seguidos muy de cerca, no solo por los propios habitantes de la isla sino también en muchos países.

Rumbo político de Lai Ching-te

Tras el anuncio de los resultados, Lai, partidario de la preservación de la independencia y de una mayor cooperación con EE.UU., declaró que "entre la democracia y el autoritarismo, el pueblo elige ponerse del lado de la democracia, y Taiwán seguirá caminando codo con codo con los aliados democráticos internacionales". Al mismo tiempo, durante su campaña electoral, descartó la posibilidad de declarar la independencia durante su mandato.

Afirmó que su intención es "mantener la paz y la estabilidad a ambos lados del estrecho de Taiwán, así como el 'statu quo', de acuerdo con el sistema constitucional de la República de China". "Cooperar para mejorar el bienestar de la población a ambos lados del estrecho de Taiwán para alcanzar el objetivo de la paz y la prosperidad compartida. Pero estamos decididos a defender a Taiwán frente los ataques civiles y militares de China", subrayó.

En la misma jornada también se celebraron comicios legislativos. Lai reconoció que su partido no obtuvo la mayoría de escaños en el Congreso. Esto podría dificultar la aprobación de algunas de sus iniciativas, ya que habrá otros escaños que estarán ocupados por los legisladores de los partidos de sus oponentes: Hou Yu-ih, líder de Kuomintang (KMT) –el principal partido de la oposición–, y Ko Wen-je, del Partido Popular de Taiwán. Ambos están a favor de reanudar el diálogo con Pekín y rebajar la tensión con la China continental.

Reacción de Pekín y el futuro de sus relaciones con la isla

Las autoridades de China, que desde hace mucho tiempo insisten en la reunificación con Taiwán, afirmaron que se trata de una cuestión "histórica inevitable" y desde el principio mostraron su negativa a la idea de las elecciones.

Tras conocerse los resultados de la votación, un portavoz de la Embajada china en el Reino Unido subrayó que "las elecciones de la región china de Taiwán son elecciones locales y asuntos internos de China". Y añadió que "sea cual sea el resultado, no cambiará el hecho básico de que Taiwán forma parte de China y solo hay una China en el mundo".

Por su parte, el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán en el Consejo de Estado chino, Chen Binhua, afirmó que los resultados electorales revelan que el PDP no puede representar la opinión pública mayoritaria en la isla, refiriéndose al hecho de que el KMT y el Partido Popular de Taiwán obtuvieron un 33 % y un 26 % de los votos, respectivamente.

Subrayó que las elecciones no cambiarán la tendencia en cuanto al desarrollo de las relaciones entre ambas partes. También añadió que Pekín trabajará con los partidos políticos, los grupos y las personas relevantes de diversos sectores de Taiwán para impulsar los intercambios y la cooperación, promover conjuntamente la cultura china y avanzar en el desarrollo pacífico de las relaciones a través del estrecho, así como en la causa de la reunificación nacional.

"Creemos que la comunidad internacional seguirá adhiriéndose al principio de 'una sola China', comprendiendo y apoyando la justa causa del pueblo chino de oponerse a las actividades separatistas de los independentistas de Taiwán y luchar por la reunificación nacional", reza un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático.

Reacciones de EE.UU. y sus aliados

Unas horas después del anuncio de los resultados, el presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Mike Johnson, informó que una delegación de congresistas estadounidenses visitará Taiwán en mayo, una vez Lai asuma el cargo.

"Felicitamos a William Lai por su elección como próximo presidente de Taiwán y nos complace ver que la democracia prospera entre el pueblo taiwanés. Para subrayar el compromiso continuo del Congreso con la seguridad y la democracia, pediré a los presidentes de los comités pertinentes de la Cámara que encabecen una delegación a Taipéi, después de la toma de posesión de Lai en mayo", escribió en su cuenta de X.

Cabe señalar que en cuanto a la posible visita de la delegación de EE.UU., la Cancillería china declaró el jueves que Pekín "se opone firmemente" a cualquier tipo de intercambio oficial entre Washington y Taipéi. Instó a la parte estadounidense a "manejar de manera prudente y adecuada los problemas relacionados" con la isla, y a dejar de "enviar señales equivocadas a las fuerzas separatistas, los independentistas de Taiwán".

La Unión Europea también emitió un comunicado al respecto, en el que "felicitó a todos los votantes que participaron en este acontecimiento democrático". "Nuestros respectivos sistemas de gobierno se basan en un compromiso compartido con la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos", declaró.

Por su parte, la Asociación de Intercambio Japón-Taiwán, organización que representa los intereses de Japón en la isla, señaló que Taipéi es "un socio extremadamente importante para nuestro país, con el que compartimos valores fundamentales, estrechas relaciones económicas e intercambios entre personas, así como un valioso amigo". Añadió que el Gobierno japonés "seguirá manteniendo su posición sobre las relaciones prácticas no gubernamentales con Taiwán, y se esforzará por profundizar la cooperación y los intercambios entre" el país y Taipéi.

¿Por qué Taiwán atrae tanta atención?

La isla está cerca del estrecho de Taiwán y del mar de la China Meridional, ruta marítima que enlaza el noreste de Asia con Oriente Medio y Europa. A través de esta vía pasan muchos buques comerciales con alimentos, fuentes de energía, recursos naturales, entre otros. Así, en caso de un conflicto en la zona, el comercio mundial resultaría interrumpido significativamente.

En lo que respecta a EE.UU., el país norteamericano tiene bases militares en territorios de Filipinas, Japón y Corea del Sur, países aliados. Así, Taiwán sirve como elemento fundamental que une Filipinas con los otros dos socios. Esta línea representa una cadena estratégicamente importante para Washington, ya que dificultaría el despliegue del Ejército chino en el Pacífico occidental, recoge South China Morning Post.

Abordando el sector de las tecnologías, hay que precisar que la empresa taiwanesa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), considerada como el fabricante más grande de chips, sitúa la isla en el centro de la competencia tecnológica entre EE.UU. y China.

¿Qué consecuencias tienen las elecciones para las relaciones entre China y EE.UU?

Tras la elección de Lai Ching-te, varios expertos reflexionan sobre si el nuevo líder hará ajustes en las relaciones entre China y Taiwán o si cambiará la situación en la región. Al respecto, Zhu Songling, profesor de Estudios de Taiwán en la Universidad de Unión en Pekín, declaró que "Lai Ching-te es una figura impulsiva y sesgada políticamente y por eso no podemos descartar la posibilidad de que eventos impredecibles y desconocidos puedan ocurrir durante su mandato", recoge The New York Times. El experto sostuvo que el líder elegido "es muy peligroso".

A su vez, Evan S. Medeiros, profesor de Estudios Asiáticos en la Universidad de Georgetown, declaró que "los próximos cuatro años serán cualquier cosa menos estables en las relaciones EE.UU.-China y en el estrecho".

En opinión de la profesora e investigadora de la Universidad de California Susan Shirk, "es de interés nacional de China expandir la ruta de la integración pacífica para que no tengan que luchar". "Hay mucha gente mirando esta interacción y la reacción de Pekín", afirmó, agregando que "todos los inversores también la están mirando".

"Cierto grado de tensión es probable" porque Pekín observa la candidatura de Lai con profunda desconfianza, opinó Jennifer Welch, analista económica jefe de Bloomberg Economics, que previamente se desempeñó como directora para China y Taiwán en el Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU.

Al comentar los planes de interactuar con Pekín para reanudar el diálogo entre las dos partes, Wen-Ti Sung, científico del 'think tank' estadounidense Atlantic Council, afirmó, citado por AP, que las autoridades de la China continental "han criticado a Lai Ching-te por el nombre". "Es algo que Pekín generalmente hace solo cuando piensa que hay muy pocas posibilidades de que las dos partes restablezcan lazos", declaró. En su opinión, Pekín probablemente recurrirá a "una campaña de presión máxima" respecto a la isla.