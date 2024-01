¿Quién fue Gonzalo Lira, el periodista que murió en Ucrania tras ser encarcelado?

El periodista y bloguero chileno-estadounidense Gonzalo Lira, que estaba recluido en Ucrania, murió a los 55 años en un hospital. El padre de Lira informó sobre su fallecimiento este viernes. Posteriormente, el Departamento de Estado de Estados Unidos, así como el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, confirmaron la trágica noticia.

Lira fue detenido por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) por última vez el pasado verano boreal y acusado de "desacreditar" a las autoridades y las Fuerzas Armadas de Ucrania. Desde entonces se encontraba en prisión preventiva. Según una nota que recibió el periodista Alex Rubinstein el pasado 4 de enero, Lira sufría graves problemas de salud, que fueron desatendidos durante un tiempo prolongado.

Se reveló que periodista tenía neumonía en ambos pulmones, así como neumotórax y un caso muy grave de edema. Lira señaló que, aunque todo esto había empezado a mediados de octubre, la cárcel lo ignoró hasta el 22 de diciembre. En la nota, el periodista manifestó que se estaba preparando para un procedimiento quirúrgico.

El padre de Lira afirmó que su hijo había sido "torturado, extorsionado", así como "incomunicado durante 8 meses y 11 días". El hombre acusó a la Embajada de Estados Unidos de no haber hecho "nada para ayudar" al periodista, y culpó de su muerte al "dictador Zelenski" junto con Joe Biden.

¿Quién fue Lira?

Hijo de padres chilenos, Gonzalo Lira nació el 29 de febrero de 1968 en Estados Unidos. Lira se desempeñó como periodista, bloguero, cineasta y escritor. Durante los últimos años vivía en Járkov y escribía en su blog bajo el seudónimo de 'CoachRedPill'.

Con el inicio del conflicto ucraniano, pasó a cubrir las hostilidades en las redes sociales. Lira se posicionó en contra de Vladímir Zelenski y su gobierno, criticó el enfoque que le han dado los medios occidentales al conflicto y la propaganda neonazi, al dar cobertura a los grupos extremistas ucranianos. Asimismo, resaltó las tendencias de extrema derecha que se encuentran en el seno de algunos sectores de las Fuerzas Armadas ucranianas, como el conocido batallón neonazi Azov.

Lira incluso fue acusado por el diario Daily Beast de posiblemente ser un "personaje ficticio creado por el Kremlin". El medio publicó un artículo titulado 'Cómo un sórdido entrenador de citas estadounidense se convirtió en un cómplice pro-Putin en Ucrania'. En el texto se sostenía que su visión sobre lo ocurrido en ese país, difundida a través de las redes sociales, se había modificado con el pasar de los días, y que se alineaba con la "narrativa" del Gobierno ruso.

Sobre estas afirmaciones, Lira dijo en un video: "Si no saben de mí en 12 horas o más, asuman que habré sido capturado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), y tengan en cuenta que el mayor responsable es el Daily Beast, que mintió deliberadamente sobre mí, afirmando que no estoy en Járkov. Admitieron el hecho de que me están buscando y que quieren localizarme con cada artículo que escriben".

Las detenciones

En abril del 2022, tras la publicación del mencionado artículo, se produjo la primera desaparición de Lira, que generó una gran resonancia a nivel mundial. El periodista reapareció una semana después, explicando que fue retenido por el SBU: "Estoy en Járkov. Estoy bien".

El bloguero refirió que se encontraba "bien físicamente", así como "un poco nervioso" y "un poco desconcertado". Además, sostuvo que tenía prohibido revelar cualquier detalle de lo sucedido en los últimos días y que las autoridades le habían prohibido salir de la ciudad. El único detalle que desveló fue que le habían sustraído sus equipos informáticos, ordenador y teléfono móvil, por lo que no había tenido acceso a sus redes sociales.

En agosto del 2023, Lira contó en una serie de tuits que en mayo de este año volvieron a arrestarlo por el contenido de sus publicaciones. "Mi delito era hacer videos críticos con Occidente y su régimen satélite de Kiev, y sobre cómo están destruyendo Ucrania", señaló. Además, denunció que lo torturaron durante su estancia en la cárcel. "Me rompieron una costilla […], me golpearon y me privaron de sueño, me retorcieron los brazos al revés por los hombros y, en general, me dieron una paliza tremenda", expuso Lira, al agregar que finalmente fue puesto en libertad bajo fianza.

En esta ocasión el periodista dijo que trataría de abandonar el país y buscar asilo político en Hungría. "O cruzo la frontera y me pongo a salvo, o me hará desaparecer el régimen de Kiev", afirmó en aquel entonces.

Poco después de comunicarse con sus seguidores, el periodista desapareció de nuevo. Se reportó que fue detenido por guardias fronterizos de Ucrania y que, desde entonces, se desconocía su paradero. Posteriormente, salió a la luz que Lira estaba encarcelado en una prisión ucraniana. El viernes 12 de enero se notificó sobre su muerte.

Reacción de EE.UU. a la situación de Lira

En sus declaraciones emitidas este verano, Lira agradeció los esfuerzos de la Embajada de Chile por la atención que le proporcionaron durante su cautiverio, pero reprochó a la Embajada de EE.UU. que solamente lo "llamó tres veces, pero no dio nada más que 'apoyo'".

Por su parte, un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. afirmó a mediados de septiembre que el Gobierno del país está al corriente la detención de Lira en Ucrania. "Somos conscientes de la detención del señor Lira en Ucrania. Nos tomamos en serio nuestro papel de ayudar a los ciudadanos estadounidenses en el extranjero y brindamos toda la asistencia adecuada", afirmó.

"Estamos monitoreando la situación, pero no tenemos más comentarios en este momento. Reiteramos nuestro mensaje de que los ciudadanos estadounidenses no deben viajar a Ucrania debido al conflicto armado activo", agregó el vocero.

¿Cómo explicó Ucrania sus arrestos?

Kiev siempre ha defendido la legitimidad de sus actos respecto a Lira, adhiriéndose a la narrativa de que el periodista "justificó sistemáticamente la agresión rusa en Ucrania y difundió tesis prorrusas en sus redes sociales".

Las fuerzas ucranianas acusaron a Lira de "haber violado la ley y tratar de escapar de la justicia". "Todas las acciones de los agentes del orden ucranianos se llevaron a cabo y se están llevando a cabo exclusivamente en el marco de la legislación vigente", sostuvieron.

De acuerdo con el informe, las audiencias del juicio del bloguero estaban previstas para el 12 de diciembre y el 21 de diciembre. No se proporcionaron más detalles sobre el desenlace de su caso.