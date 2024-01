Papa Francisco: Los marxistas y los cristianos tienen una misión común

El papa Francisco afirmó que los cristianos y los marxistas tienen una misión común, la de construir un futuro mejor en un mundo "dividido por guerras y polarizaciones".

"Contra los enfoques rígidos que separan, cultivemos la confrontación y la escucha con el corazón abierto, sin excluir a nadie, a nivel político, social y religioso, para que la contribución de cada uno pueda […] ser acogida positivamente en los procesos de cambio a los que está abocado nuestro futuro", afirmó este miércoles el sumo pontífice en el Vaticano durante un encuentro con DIALOP Transversal, un proyecto de diálogo entre socialistas, marxistas, comunistas y cristianos con el fin de formular una ética social común.

Asimismo, Francisco pidió a los presentes que no se olviden de los pobres, inmigrantes, desocupados, los sintecho y "todos aquellos a los que la cultura del despilfarro convierte en basura". "La medida de una civilización se ve por cómo se trata a los más vulnerables", aseveró. "Una política verdaderamente al servicio del hombre no puede dejarse dictar por las finanzas y los mecanismos del mercado", agregó.

En esa línea, exhortó a sus invitados a que "no dejen de soñar". "Los argentinos decimos: no te arrugues, no retrocedas. Y esta es la invitación que les hago a ustedes también: no retrocedan, no se rindan, no dejen de soñar con un mundo mejor", subrayó.