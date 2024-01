Empleados del Gobierno de EE.UU. planean paro laboral en protesta por las políticas de Biden en Gaza

Empleados estadounidenses de más de una veintena de agencias federales del país planean entrar en huelga laboral la próxima semana en protesta por la gestión del conflicto en Gaza por parte de la Casa Blanca. Así lo confirmaron los organizadores al periódico digital Al-Monitor.

Los funcionarios que piensan secundar la huelga pertenecen a un grupo anónimo autodenominado Feds United for Peace ("Federales unidos por la paz") y planean no ir a trabajar el próximo martes, 16 de enero, fecha en la que se cumplen 100 días del inicio de la campaña militar de Israel en la Franja de Gaza y que han denominado como 'Día de Luto'.

El colectivo espera que "cientos" de empleados de 22 organismos federales se unan al paro, entre ellos, de los departamentos de Estado, Defensa, Seguridad Nacional y Asuntos de los Veteranos, de la Agencia de Seguridad Nacional y de la Oficina Ejecutiva del Presidente. Estos funcionarios, que según uno de los organizadores no planean renunciar, sienten que es una "obligación moral y un deber patriótico" tratar de influir desde adentro para un cambio en la política de la Administración de Joe Biden.

La iniciativa de Feds United for Peace nació de un descontento colectivo entre funcionarios estadounidenses ante la negativa de Washington de buscar un cese el fuego en el enclave palestino, donde se calcula que más de 23.000 personas han muerto desde octubre. También culpan a la Casa Blanca por decisiones políticas que lamentan, incluida la obstrucción de las resoluciones de alto el fuego en las Naciones Unidas y las ventas de armas a Israel que han pasado por alto el Congreso, señaló otro de los involucrados.

"Lo que se está viendo con este esfuerzo es algo muy inusual, y es que la disidencia se manifiesta a través de un acto físico (…). Una cosa es escribir cartas desde adentro, pero cuando las discusiones sobre políticas y los cables de disidencia no producen ningún cambio en la política, entonces la gente siente que no tiene otra opción porque no está siendo escuchada", expresaron los organizadores.

A comienzos de este mes, un grupo de ayudantes contratados para encargarse de la campaña presidencial de Joe Biden expresó su rechazo a la política de EE.UU. respecto a la guerra entre Israel y Hamás y denunció la "complicidad" de Washington en las miles de muertes en Gaza. En una carta anónima, aseguraron que la respuesta "antiética" de su Gobierno, con bombardeos indiscriminados, podría costarle la reelección.

En diciembre, varios becarios de la Casa Blanca acusaron en una carta a la actual Administración de "ignorar las súplicas" del pueblo estadounidense al exigir un alto el fuego "permanente" en la Franja de Gaza, donde —denuncian— Israel está llevando a cabo un "genocidio".

Una encuesta pública realizada en noviembre reveló que el índice de aprobación de la gestión de Biden había caído a un mínimo del 40 %, en parte debido a la posición de Washington con respecto a la escalada militar del conflicto palestino-israelí.