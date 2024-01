Rusia tacha de "crimen" del régimen de Kiev la muerte del periodista Gonzalo Lira, encarcelado en Ucrania

La representación permanente de Rusia ante la ONU declaró que "EE.UU. no hizo esfuerzos para liberar a su ciudadano".

La representación permanente de Rusia ante la ONU comentó este sábado la muerte del periodista y bloguero chileno-estadounidense Gonzalo Lira y declaró que "el régimen de Kiev está detrás de este crimen". La misión rusa en el organismo destacó que, según la información disponible, Lira sufrió torturas mientras se encontraba encarcelado en Ucrania.

"Estamos convencidos de que detrás de este crimen está el régimen de Kiev, que no solo trata de destruir a aquellos que no estén de acuerdo con su lógica criminal, sino que además no tiene piedad para cientos de miles de sus ciudadanos, ahogando al país en sangre", indicó.

Al mismo tiempo, destacó que EE.UU. "no hizo esfuerzos para liberar a su ciudadano". "Además, estamos seguros de que estos 'defensores de la libertad de expresión con doble rasero' tratarán de silenciar la muerte del periodista".

"Ofrecemos [nuestras] más profundas condolencias al padre de Gonzalo, que murió por defender sin miedo la libertad y sus convicciones", subrayó.

Por su parte, el primer representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitri Polianski, señaló a través de su canal de Telegram que Lira se puso en contacto con él antes del juicio en su contra, que tuvo lugar en verano del año pasado, y pidió ayuda para desplazarse a Rusia. El periodista ya estaba bajo arresto domiciliario, afirmó Polianski, y en aquellas circunstancias le aconsejó intervenir en directo en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU y "pedir ayuda al mundo", pero Lira no lo hizo.

"Y ahora es simplemente repugnante observar cómo políticos estadounidenses y europeos coyunturales y sin escrúpulos tratan de ignorar este crimen inhumano del régimen de Kiev, a cuyo líder visten descaradamente con la toga de líder democrático", reiteró, haciendo hincapié en que hay "cientos, si no miles" de estas personas encarceladas en Ucrania. En ese contexto declaró que quizás "una llamada desde la Casa Blanca" bastaría para liberarlos.

"Por supuesto, seguiremos llamando la atención sobre su suerte desde la tribuna de la ONU para que ninguno de sus torturadores y verdugos pueda eludir su responsabilidad", reiteró Polianski.

Desaparición y muerte de Lira

Lira vivía en Járkov y escribía en su blog bajo el seudónimo de 'CoachRedPill', pero se pasó a los comentarios en YouTube tras el inicio del conflicto ucraniano. Fue detenido por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en mayo del 2023 y lo acusaron de "desacreditar" a las autoridades y las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Reapareció a finales de julio con una serie de publicaciones en X, en las que revelaba sus torturas en la cárcel y los intentos del SBU de extorsionarle para conseguir dinero. Dijo entonces que intentaba huir a Hungría y pedir asilo, pero después volvió a desaparecer. Posteriormente, una fuente le confirmó a RT que el periodista había sido capturado y encarcelado. Desde entonces no se sabía nada de él.

Este viernes, su padre informó que Lira murió en un hospital. A su vez, el periodista Alex Rubinstein compartió una nota escrita por Lira que recibió el 4 de enero. Según su contenido, el periodista tenía neumonía en ambos pulmones, así como neumotórax y un caso muy grave de edema. Lira señaló que, aunque ya estaba enfermo a mediados de octubre, la cárcel lo ignoró hasta el 22 de diciembre. "Estoy a punto de someterme a un procedimiento para reducir la presión del edema en mis pulmones, lo que me está causando una extrema falta de aire, hasta el punto de desmayarme después de una actividad mínima o incluso solo hablar durante dos minutos", escribió.