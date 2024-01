Zajárova: "La Casa Blanca es responsable de la muerte del periodista Gonzalo Lira, encarcelado en Ucrania"

Subrayó que Washington no contribuyó a la liberación de su ciudadano, pese a que "destacadas personalidades públicas estadounidenses llevan semanas llamando la atención sobre este caso".

La Casa Blanca es responsable de la muerte del periodista y bloguero chileno-estadounidense Gonzalo Lira, encarcelado en Ucrania, declaró este domingo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova.

"Me preguntaron si el régimen de [el presidente ucraniano Vladímir] Zelenski será responsabilizado por el asesinato y la tortura que condujeron a la muerte de este hombre. El régimen de Zelenski será responsabilizado por su naturaleza neonazi, globalmente por todo", señaló la vocera.

Sin embargo, según sus palabras, en el caso de Lira, es responsable la administración del presidente de EE.UU., Joe Biden. "¿Podrían la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Congreso de EE.UU. no conocer la situación de su ciudadano y periodista? No podrían [no saberlo], porque destacadas personalidades públicas estadounidenses llevan semanas llamando la atención sobre este caso [...] todo en vano", subrayó.

Previamente, la representación permanente de Rusia ante la ONU señaló que el régimen de Kiev "trata de destruir a aquellos que no están de acuerdo con su lógica criminal".

También destacó que EE.UU. "no hizo esfuerzos para liberar a su ciudadano". "Además, estamos seguros de que estos 'defensores de la libertad de expresión con doble rasero' tratarán de silenciar la muerte del periodista", manifestó este sábado.

Muerte del periodista

Lira vivía en Járkov y escribía en su blog bajo el seudónimo de 'CoachRedPill', pero se pasó a los comentarios en YouTube tras el inicio del conflicto ucraniano. Fue detenido por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en mayo del 2023 y lo acusaron de "desacreditar" a las autoridades y las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Reapareció a finales de julio con una serie de publicaciones en X, en las que revelaba sus torturas en la cárcel y los intentos del SBU de extorsionarle para conseguir dinero. Dijo entonces que intentaba huir a Hungría y pedir asilo, pero después volvió a desaparecer. Posteriormente, una fuente le confirmó a RT que el periodista había sido capturado y encarcelado. Desde entonces no se sabía nada de él.

El viernes, su padre informó que Lira murió en un hospital. A su vez, el periodista Alex Rubinstein compartió una nota escrita por Lira que recibió el 4 de enero. Según su contenido, el periodista tenía neumonía en ambos pulmones, así como neumotórax y un caso muy grave de edema. Lira señaló que, aunque ya estaba enfermo a mediados de octubre, la cárcel lo ignoró hasta el 22 de diciembre. "Estoy a punto de someterme a un procedimiento para reducir la presión del edema en mis pulmones, lo que me está causando una extrema falta de aire, hasta el punto de desmayarme después de una actividad mínima o incluso solo hablar durante dos minutos", escribió.