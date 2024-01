EE.UU. discute con Israel reducir la intensidad de las operaciones en Gaza

John Kirby señaló que ha llegado el momento para Israel de pasar a operaciones menos intensas en la Franja de Gaza. No obstante, los dirigentes estadounidenses no esperan que Israel detenga completamente sus operaciones.

La Administración de Washington cree que ha llegado el momento de que Israel reduzca la intensidad de las hostilidades en la Franja de Gaza y ya ha empezado a discutirlo con las autoridades del Estado hebreo. Esta declaración la hizo el domingo John Kirby, coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en la cadena de televisión CBS.

Las declaraciones se produjeron en respuesta a una pregunta del presentador sobre si EE.UU. debería presionar más a Israel para que este cumpla sus promesas de pasar a operaciones menos intensas.

"Puedo decirle que el secretario [de Estado de EE.UU., Antony] Blinken acaba de llegar de la región y que hemos mantenido intensas conversaciones con ellos sobre una transición a operaciones de baja intensidad. Creemos que este es el momento adecuado para esa transición. Y estamos hablando con ellos al respecto", declaró Kirby.

En este contexto, afirmó que la parte israelí ya ha dado una serie de pasos para conseguirlo. En concreto, "están retirando algunas tropas y dependen un poco menos de los ataques aéreos". Así, la siguiente fase lógica es "llegar a operaciones de menor intensidad, más específicas, incursiones más precisas, menos ataques aéreos", subrayó.

Según el funcionario, Israel ha sido capaz de presionar y tomar medidas contra los dirigentes de Hamás. "Han sido capaces de perseguir algunos de los recursos y la infraestructura que Hamás utiliza para llevar a cabo estos ataques", subrayó Kirby.

No obstante, los dirigentes estadounidenses no esperan que Israel detenga completamente sus operaciones. "No estamos diciendo que se levante completamente el pie del acelerador y que no se siga persiguiendo a Hamás. Sigue siendo una amenaza real. Tienen todo el derecho y la responsabilidad de perseguirlo", dijo al respecto, señalando que solo se espera una transición a una fase de menor intensidad.