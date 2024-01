Zelenski "nunca" apostará por la congelación del conflicto con Rusia

El presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, "nunca" apostará por la congelación del conflicto con Rusia, declaró este domingo el jefe de la Oficina del mandatario, Andréi Yermak, en la ciudad suiza de Davos, adonde llegó para debatir sobre la fórmula ucraniana de paz en vísperas del Foro Económico Mundial, informan medios locales.

"Este presidente y su equipo nunca acordarán ni aceptarán ningún tipo de congelación del conflicto. Esto es inaceptable para la sociedad ucraniana", afirmó el funcionario.

Yermak también declaró que los socios de Ucrania no la presionan para que haga concesiones territoriales. "Los socios ya nos conocen y conocen nuestra posición, y la respetan", indicó. "He participado en prácticamente todas las reuniones de alto nivel, incluidas las de líderes, y nunca he oído a ninguno de nuestros socios hablar de ningún compromiso por nuestra parte que sea inaceptable para nosotros", concluyó.

El 14 de enero se celebró en Davos (Suiza) la cuarta reunión de asesores de seguridad nacional, en la que representantes de 81 países y organizaciones internacionales discutieron la fórmula de paz ucraniana, que incluye la exigencia de que Moscú retire todas sus tropas y restablezca la plena integridad territorial de Ucrania.

Desde Rusia han criticado en más de una ocasión la propuesta de Kiev, afirmando que sus puntos son irrealizables.