El Reino Unido no planea escalar el conflicto con los hutíes, declara el ministro de Defensa

"Nuestra intención no es entrar en Yemen [...], sino simplemente enviar un mensaje muy claro y, espero, inequívoco", señaló Grant Shapps.

El secretario de Defensa del Reino Unido, Grant Shapps, ha negado la idea de que su Gobierno planee una escalada de acciones contra los hutíes, que realizan ataques contra barcos comerciales en el mar Rojo, señalando que el país seguirá vigilando la situación "con mucha atención".

Durante una entrevista para SkyNews este lunes, el funcionario aclaró la posición de Londres sobre el conflicto, tras los ataques realizados la semana pasada contra las posiciones de los hutíes en Yemen por parte de las Fuerzas Aéreas británicas y estadounidenses.

"Siempre hemos sido claros, nuestra intención no es entrar en Yemen ni nada por el estilo, sino simplemente enviar un mensaje muy claro y, espero, inequívoco a los hutíes respaldados por Irán de que su comportamiento en el mar Rojo es completamente inaceptable", afirmó Shapps, agregando que en caso de que surja la necesidad de actuar, entonces lo considerarían.

Además, el funcionario señaló que "nunca" pensaron que con los ataques destruirían completamente todas las instalaciones de los rebeldes. "Ese no era el objetivo. El objetivo era enviar un mensaje muy claro", aseveró. Según el medio, tras la ofensiva, solo el 25 % de las capacidades de los hutíes utilizadas para llevar a cabo ataques contra buques de carga resultaron dañadas.

"Hemos dejado claro que esperaremos a ver qué ocurre después [de los ataques]", expresó Shapps. "Pero no podemos tener una situación en la que la libertad de navegación, la capacidad de los buques para moverse por el mundo en aguas internacionales, se vea efectivamente obstaculizada", añadió.

Por su parte, los hutíes señalaron el viernes pasado que no dejarán de atacar barcos vinculados con Israel en el mar Rojo tras los ataques de EE.UU. y el Reino Unido. "Confirmamos que no hay justificación para la agresión contra Yemen, así como no hubo ninguna amenaza a la navegación internacional en los mares Rojo y Arábigo", declaró el portavoz del grupo Mohammed Abdulsalam.