Milei llama "simios" a los gobernadores argentinos que proponen emitir monedas provinciales

La posibilidad de que algunos gobernadores opositores en la Argentina emitan monedas provinciales fue criticada por el presidente Javier Milei, quien afirmó que esa medida generaría más inflación.

"Que los gobernadores emitan cuasimonedas si quieren, en ese sentido, el propio mercado va a determinar qué valor les asigna a sus respectivos gobernadores cuando quieran aceptar o no los billetes que ellos emiten", expresó el mandatario en una entrevista radial.

Además, afirmó que "aquellos que reciban los pagos en las cuasimonedas de gobernadores irresponsables claramente van a ver una pérdida de sus ingresos", agregando que "lo que no les saca vía ajuste presupuestario se los va a sacar vía inflación en la cuasimoneda". Por eso, sostuvo que "la gente se va a dar cuenta cómo están siendo estafados por los distintos gobernadores que, potencialmente, vayan a aplicar ese tipo de medidas".

"Parece que nosotros estamos dominados por simios que creen en el control de precios, que creen que la emisión no genera inflación", criticó Milei y aseguró que la emisión de monedas locales "genera distorsión" en los precios.

Pese a los cuestionamientos, reconoció que los gobernadores pueden emitir, ya que es algo que "en Argentina ya sucedió" durante la crisis económica de comienzos de la década del 2000, cuando empezaron a circular los Patacones y Lecor, entre otros.

Disputa con el gobernador de La Rioja

Ante la "falta de transferencia" de fondos por parte del Gobierno nacional, el gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció que enviará a la Legislatura local un proyecto para crear una moneda local para que "la gente no se muera de hambre".

"No llegamos ni a la primera semana después del cobro de los sueldos. Los riojanos se quedan sin plata. Por eso convoqué a sesiones extraordinarias para enviar un proyecto de ley que autorice a constituir un instrumento monetario, en caso de ser necesario", detalló.

En referencia a esta propuesta, Milei manifestó que "el gobernador recibe lo que tiene que recibir". "Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie", dijo y cuestionó la forma en que el jefe provincial asigna los recursos: "Si gasta plata contratando a [la cantante] Lali Espósito y después no le paga a la Policía, no es problema nuestro".

De esa manera se refirió al conflicto originado por un reclamo salarial de la Policía de La Rioja, que finalmente se resolvió a través de un acuerdo de "recomposición" de los ingresos de los integrantes de la fuerza.