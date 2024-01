Reportan que Fiscalía de Colombia encubre a un "oscuro empresario aliado" de un narco

La Fiscalía de la Nación de Colombia encubrió a Diego Rafael Patiño Campos, "el oscuro empresario aliado" del confeso narcotraficante Carlos Ramón Zapata, alias 'El Médico' o 'Anestesia', reportó el domingo la revista local RAYA en un amplio reportaje.

El medio tuvo acceso a mensajes en poder del fiscal Mario Burgos —el mismo que acusó hace poco al exdiputado Nicolás Petro por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito— que mostrarían conversaciones comprometedoras entre Patiño y 'Anestesia' sobre propiedades de narcos, entre otras cosas.

🧵Diego Rafael Patiño y 'Anestesia' hablaron de otros narcos como Ignacio Álvarez Meyendorff, los hermanos Comba, José Bayron Piedrahíta y Carlos Mario Aguilar 'Rogelio', antiguo jefe de la Oficina de Envigado. Un informante señaló a la Fiscalía que 'Rogelio' y Patiño son "muy… pic.twitter.com/ysponbtSBX — Revista RAYA (@revistaRAYA) January 15, 2024

Las pláticas demostrarían que Patiño participaba o conocía el esquema de extorsiones y cobros aplicado por 'Anestesia' junto a la exfiscal condenada Ana Catalina Noguera y varios políticos a cambio de dificultar procesos judiciales contra narcotraficantes activos.

Patiño, cercano a funcionarios del gobierno del expresidente colombiano Iván Duque, fue consultado el 17 y 18 de julio de 2020 sobre un burócrata recién nombrado. "Cuéntame de ese man (...) ¿es amistoso?", le preguntó 'Anestesia'. Aunque el empresario no respondió, el informe del despacho de Burgos revela que hablaron por llamada.

Lo niega

No obstante, Patiño rechazó estas acusaciones. "Jamás he sido objeto de ninguna investigación judicial por parte de ninguna autoridad, ni tengo ninguna cuenta pendiente con la justicia colombiana ni de ningún otro país", respondió en un escrito a la revista.

"Algunas de las personas que mencionan en sus preguntas han sido conocidas por mí en condiciones sociales y a otras no las conozco, con ninguna de esas personas he tenido ni tengo ningún negocio ni he hecho ninguna transacción económica. Tampoco he sido jamás funcionario público ni asesor de gobierno alguno", añadió.