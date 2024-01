Mourinho deja el banquillo del club italiano AS Roma

El portugués José Mourinho no seguirá al frente del AS Roma, informó este martes el equipo del club italiano. "El AS Roma anuncia que José Mourinho y su cuerpo técnico abandonarán el club con efecto inmediato", reza el comunicado.

Mourinho, que se hizo con las riendas del equipo romano en mayo de 2021, lo llevó a conquistar la Liga Europa Conferencia de la UEFA en mayo de 2022 y lo condujo hasta la final de la Europa League en Budapest la temporada pasada.