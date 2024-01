Dictan prisión preventiva al prófugo Fabricio Colón Pico, acusado de plan contra fiscal de Ecuador

La jueza Catalina Sánchez, de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia de Carcelén, en Quito, Ecuador, dictó prisión preventiva en contra de Fabricio Colón Pico, líder de una célula del grupo delictivo Los Lobos y quien fue señalado por la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, de estar detrás de un presunto plan para atentar contra ella y su familia.

La medida, indicó la Fiscalía, fue dictada por el presunto delito de "intimidación", por el cual la entidad lo procesa a raíz de la denuncia de la funcionaria.

Además, detalla la institución, la jueza Sánchez dispuso medidas de protección a favor de Salazar.

#AHORA | #Pichincha: Jueza dicta prisión preventiva contra Fabricio Colón P., a quien #FiscalíaEc procesa por presunta #intimidación. Además, dispone medidas de protección a favor de la fiscal general del Estado, @DianaSalazarM2, conforme lo determina el artículo 558 del COIP. pic.twitter.com/ZGY0eTSUy9 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 16, 2024

Colón Pico actualmente se encuentra prófugo de la Justicia. Había sido detenido la madrugada del pasado 5 de enero al norte de Quito, dos días después de la denuncia presentada por la fiscal.

Pero su captura en ese momento no se debió a la acusación de Salazar, sino que fue realizada en el marco de una investigación por el presunto delito de secuestro, hecho que habría ocurrido el 12 de julio de 2023.

Sin embargo, el 9 de enero, escapó de la cárcel de Riobamba, en la provincia de Chimborazo, donde había sido recluido.

Reaparece en video

Tres días más tarde, el jueves 11 de enero, reapareció en un video que circuló en las redes sociales. En su mensaje, dirigido al presidente, Daniel Noboa, y a la ciudadanía, dice que se fugó de la prisión porque fue informado de que lo iban a matar: "Mi vida corre peligro, no por otro motivo".

Además, señaló que estaba dispuesto a entregarse, pero pidió garantías para ello: "Entienda, señor presidente, usted garantice mi vida, que no me va a pasar nada y yo me entrego, señor, presidente, le repito, porque yo no tengo nada que ver en lo que se me está acusando".

"Si se quiere entregar, nadie le está impidiendo, que se entregue si quiere", respondió Noboa tras hacerse público el video de Colón Pico.

El mandatario descartó negociaciones. "Este país ya está harto de que las condiciones las pongan los criminales. Las condiciones las ponen la gente de bien, las condiciones las ponen las familias ecuatorianas, las pone el Gobierno, las pone el Estado", dijo entonces.

