"Viva la competencia": La reacción de Milei a la propuesta de las monedas provinciales en Argentina

El presidente de Argentina, Javier Milei, reaccionó a la decisión del gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, de emitir su propia moneda, mediante un proyecto que envió el martes a la Legislatura local.

"Pensar que en la campaña me trataron de loco por postular un esquema en el que hubiera una libre competencia de monedas y ¡ahora la impulsan!", ironizó Milei, que participa estos días en Davos (Suiza) en el Foro Económico Mundial.

Y continuó: "Bienvenidas las monedas provinciales a la competencia, las cuales, les quiero señalar, a diferencia de lo que pasó en el pasado, de ningún modo van a ser rescatadas por el Gobierno Nacional".

Pensar que en la campaña me trataron de loco por postular un esquema en el que hubiera una libre competencia de monedas y ahora la impulsan...!!!Bienvenidas las monedas provinciales a la competencia, las cuales, les quiero señalar, a diferencia de lo que pasó en el pasado, de… https://t.co/R32q3gGiyh — Javier Milei (@JMilei) January 16, 2024

El líder ultraliberal de La Libertad Avanza (LLA) resaltó que "la nación ha tenido que enfrentar la corrección de un déficit de 15 % del PIB, mientras que todas las provincias juntas suman 1 % del PIB". "Con semejante ventaja, salvo que sean muy malos, tendrían que cotizar sobre la par lejos", sentenció.

"Nosotros nos rescatamos"

En una entrevista con Radio 10, Quintela rebatió las palabras de Milei. "Nosotros nos rescatamos a nosotros. El respaldo del bono está realizado por la provincia. La provincia no le pide a la nación el rescate del bono, nunca le pidió. Se confunde [Milei]. Nosotros no hemos acudido a la nación para rescatar los bonos", aclaró.

El gobernador explicó que "el proyecto consiste en un bono de cancelación de deuda salarial", con el que se pretende "cubrir parte del salario" de la administración pública.

🔴 “Ya mandé a la legislatura el proyecto. Se trata de un bono de cancelación de deuda”, @QuintelaRicardo🎙️ La nota con @Gatosylvestre en #MañanaSylvestrehttps://t.co/SYpOMyPF4c — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) January 17, 2024

Asimismo, detalló que tuvo que tomar medidas "por la velocidad, el salvajismo y la crueldad del ajuste". "Cuando la gente fue a cobrar su salario no es que no llega a fin de mes, no llega a finalizar una semana", lamentó.

Quintela dijo que este miércoles se debatirá el proyecto del 'Bocade' -como se denominan los bonos de cancelación de deuda-, y que "posiblemente" será sancionado. La operación se pondrá en marcha dentro de unos dos meses.

La posibilidad de que algunos gobernadores opositores emitan monedas provinciales ya fue criticada esta semana por Milei, quien tildó a las autoridades de simios.

