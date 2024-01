Ex primer ministro británico: EE.UU. y otras potencias deberían "persuadir a los países, en vez de darles órdenes"

En un mundo cada vez más multipolar, EE.UU. y otras naciones poderosas deben apostar por "persuadir a los países, en lugar de darles órdenes", asegura el ex primer ministro británico Gordon Brown (2007-2010), en una entrevista para CNBC en los márgenes del Foro Económico Mundial de Davos.

Según el político, el mundo actual está muy lejos de lo que era hace 10 o 20 años y se caracteriza por sus muchos centros de poder, frente al único que solía representar Estados Unidos y sus aliados.

En términos económicos, estima Brown, lo que podemos observar en este momento "no es ya una economía neoliberal", sino más bien una "economía mercantilista", en la que "los Estados hacen lo que quieren, las políticas comerciales proteccionistas se han puesto de moda y hemos asistido a un retroceso de la globalización".

Según el ex jefe del Gobierno británico, en circunstancias como las actuales, la clave del éxito en la palestra internacional reside en "reconocer que estamos en un mundo nuevo" y ponerse a "pensar en cómo podemos resolver los problemas individuales", como la crisis en la Franja de Gaza, el conflicto en Ucrania, el hambre en África o el cambio climático.

Brown cree que, si los políticos mundiales quieren verdaderamente avanzar de forma significativa hacia la resolución de algunos problemas concretos, deben examinar profundamente lo que los distintos países pueden hacer en un área concreta y cómo pueden cooperar en aras de un bien mayor.

Arreglo en Oriente Medio

Sobre la tensa situación que se vive en la Franja de Gaza, Brown señaló a los políticos de ideas radicales que forman parte del Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como uno de los factores del estancamiento en la región.

Evocando las impresiones de sus contactos activos con Netanyahu a principios de la década de 2000, afirmó que el actual primer ministro "está rodeado de un grupo de personas que, en realidad, no pueden ver otra cosa que no sea una solución de un solo Estado". En este sentido, considera que la posición que ocupa ahora Netanyahu no es la misma que tenía cuando solía tratarlo.

Desde su punto de vista, el primer paso para resolver el conflicto en Oriente Medio consiste en "darse cuenta de que quienes se oponen a la solución de los dos Estados —Hamás y quienes rodean al Gobierno de Netanyahu desde la extrema derecha— tienen que quedar aislados por la fuerza de la opinión mundial".

Además, en su opinión, es necesario establecer una coalición especial formada por los países más influyentes del mundo para impedir irrevocablemente la intervención de quienes están en contra de la solución de los dos Estados.

En este sentido, Brown pidió a los líderes mundiales que "no renuncien a la idea de que el único camino es la solución de los dos Estados". Y añadió: "si no nos centramos en una solución duradera y definitiva a este problema, lo seguiremos teniendo dentro de muchos años".