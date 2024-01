NYT: Reunión en la Casa Blanca entre Biden y líderes del Congreso no logra desbloquear la ayuda a Ucrania

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, afirmó que la Cámara Baja del Congreso no considerará la posibilidad de conceder ayuda adicional a Ucrania a menos que el Partido Demócrata acepte una represión mucho más severa en la frontera con México, informó The New York Times.

El mandatario estadounidense, Joe Biden, convocó este miércoles a los principales legisladores de ambos partidos, incluidos miembros de mayor rango de la comisión de Seguridad Nacional del Congreso, en un intento de desbloquear la ayuda a Ucrania, que lleva meses estancada.

"Le dije al presidente lo que he estado diciendo durante meses, y es que debemos tener un cambio en la frontera, un cambio sustancial de política. Debemos insistir en que la frontera sea la máxima prioridad", declaró Johnson a la prensa tras la reunirse con Biden y otros legisladores en la Casa Blanca.

El congresista indicó que, para aprobar la ayuda militar adicional a Kiev, los republicanos de la Cámara no solo esperan ver cambios en la frontera, sino también información sobre la estrategia y el objetivo final del Gobierno estadounidense, así como una rendición de cuentas.

Durante la reunión, Biden subrayó la necesidad de aprobar la provisión de defensa aérea y artillería para Ucrania, asegurando que esto enviaría "una fuerte señal de la determinación de Estados Unidos".

Asimismo, el jefe de Estado manifestó que la "continua inacción del Congreso pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, la Alianza de la OTAN y el resto del mundo libre". Por su parte, los representantes demócratas salieron de la reunión optimistas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo fronterizo pronto que permita avanzar con la asistencia a Kiev.

Sin embargo, Johnson ha expresado en repetidas ocasiones su escepticismo sobre el proyecto de ley de gastos de seguridad nacional que se está elaborando en el Senado, el cual combina cambios en la política fronteriza y migratoria con ayuda adicional a Ucrania e Israel, destacando que los elementos del acuerdo "tienen que ser significativos".