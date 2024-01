Trump: "De ninguna manera" se puede confiar en Biden para administrar una tienda de dulces

No se puede confiar en el presidente estadounidense, Joe Biden, ni siquiera para que dirija una tienda de dulces, afirmó el exmandatario Donald Trump el jueves en un discurso para sus seguidores en el estado de New Hampshire.

"Si tuvieran una pequeña tienda en algún lugar, como una tienda de dulces, ¿confiarían en Joe Biden para que administrara tu tienda mientras están fuera? La respuesta es: '¡De ninguna manera!'", manifestó Trump.

"Confiarían en Joe Biden para administrar un puesto de limonada mientras tu hijo se va de vacaciones por tres días? La respuesta es que nadie confiaría en él. Nadie confiaría en él y él dirige el país", destacó Trump.

Comparándose al actual líder del país, Trump observó: "Estoy aquí dando un discurso sin notas. Tengo estos teleprónteres y prácticamente no he empezado a leerlos todavía. ¿Creen que [Biden] podría hacer eso? No puede hacerlo, no puede leer los teleprónteres. No puede encontrar las escaleras del maldito podio".

En el mismo contexto, el político republicano habló sobre una prueba cognitiva que realizó y que, en su opinión, no habría podido pasar Biden. "Te muestran la primera [pregunta] como: '¿una jirafa, un tigre, o esto es una ballena? ¿Cuál es la ballena?' Y eso continúa durante tres o cuatro [preguntas]. Y luego se vuelve cada vez más y más difícil", contó. "Te garantizo que Biden no podría haber superado la [pregunta] número tres", equivocándose al indicar la ballena.

"Ni siquiera le devuelven las llamadas"

Tal estado del inquilino de la Casa Blanca afecta la imagen de EE.UU. en la arena global, continuó Trump. Biden "está negociando con [el presidente ruso Vladímir] Putin y el presidente Xi [Jinping, el presidente chino], que son muy fuertes, y con [el presidente del Consejo de Estado norcoreano] Kim Jong-un. Está negociando con quienes ni siquiera quieren hablar con él. Ni siquiera le devuelven las llamadas telefónicas. No nos respetan, se ríen de nosotros y nos hemos convertido en una broma", lamentó el expresidente.

"Pero volveremos a ser una gran nación", prometió el precandidato republicano, instando a votar a favor de su candidatura a la presidencia. Al contrario, si no gana las elecciones, habrá una "Gran Depresión como la de 1929", avisó y agregó: "porque hacia allí se dirige [el país]".