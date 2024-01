Los hutíes anuncian un nuevo ataque contra un barco estadounidense cerca de las costas de Yemen

Los hutíes han anunciado un nuevo ataque contra un barco estadounidense cerca de la ciudad costera de Al Mukalla (Yemen), situada en el golfo de Adén, informó la madrugada de este viernes Al Jazeera citando una fuente militar yemení.

"Estamos monitoreando un incidente de seguridad relacionado con un ataque a un barco desde zonas controladas por los hutíes en Yemen", explicó un funcionario estadounidense al canal de televisión catarí sin brindar más detalles.

Por su parte, la empresa británica de seguridad marítima Ambrey comunicó que un granelero estadounidense con bandera de las Islas Marshall había notificado sobre el acercamiento de cuatro vehículos aéreos no tripulados, que lo rodearon a unos 140 kilómetros al sureste de Al Mukalla, informa Reuters.

"Al parecer, uno de los drones cayó al agua. No se registraron daños ni heridos. El granelero no sufrió ningún impacto y continuó su viaje", explicó la compañía en una nota de aviso, agregando que se trata del segundo incidente en el que se ve implicada la embarcación, de la que no dio a conocer el nombre.

Horas antes, la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) registró un incidente frente a las costas del país árabe, a 157 kilómetros de la ciudad de Ash Shihr. "Las autoridades están investigando. Se aconseja a los buques que transiten con precaución e informen de cualquier actividad sospechosa a la UKMTO", instó.