Kicillof anuncia que no descontará el día a los estatales que se sumen al paro del 24 de enero

Horas después de que el Gobierno argentino anunciara su intención de descontarles el día a los trabajadores estatales que se sumen al paro convocado para el miércoles 24 de enero, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, señaló que su Administración no compartirá esa medida.

La decisión de no descontar el día no trabajado fue confirmada durante una reunión de gobernadores peronistas realizada este jueves 18 de enero. El motivo del encuentro fue "repasar la situación económica tras la batería de medidas que tomó el Gobierno nacional y que han afectado a prácticamente todos los sectores", explicó Kicillof.

En ese sentido, cuestionó que se esté avanzando con un "plan de ajuste con absoluta insensibilidad y sin compensar de ninguna manera el impacto negativo sobre los trabajadores y los sectores medios". "Lo que tenemos que hacer es acompañar a los que más están sufriendo, por eso vamos a apoyar la movilización que llevarán adelante las centrales obreras la semana que viene", manifestó el gobernador.

Días atrás, la provincia había confirmado un aumento salarial para los trabajadores estatales del 25 % respecto de los sueldos de diciembre de 2023. Según aclaró, 15 % corresponde al cierre de la paritaria del año pasado.

La postura de Nación

El jueves 18, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en conferencia de prensa que los empleados del sector público que se sumen a la huelga el próximo miércoles sufrirán el descuento por el día no trabajado.

"Se ha tomado la decisión de descontar el salario a todos los empleados estatales nacionales que adhieran a la medida. El salario es una contraprestación y quien no trabaja es razonable que no cobre", expresó y agregó: "Seguimos esperando los argumentos del porqué del paro, argumentos que no nos terminan de quedar claros".