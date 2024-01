Alto cargo de la OTAN cree que el bloque y Rusia podrían entrar en guerra en los próximos 20 años

El jefe del Comité Militar de la OTAN, el almirante Rob Bauer, ha advertido este jueves que la Alianza Atlántica y Rusia podrían entrar en guerra en los próximos 20 años.

"En nuestra estrategia y nuestros planes describimos dos amenazas: Rusia y los grupos terroristas", afirmó Bauer, agregando que el hecho de que la OTAN "tenga que estar preparada para un ataque de Rusia no es noticia". "Nosotros, como la OTAN, no buscamos la guerra, pero tenemos que estar preparados para la guerra", continuó.

Según el alto oficial, "no todo es planificable y no todo va a ir de maravilla en los próximos 20 años". "No digo que vaya a ir mal mañana, pero tenemos que darnos cuenta de que no es algo dado que estemos en paz", declaró. Bauer también señaló que, por todo ello, la Alianza "está preparándose para un conflicto con Rusia y los grupos terroristas".

Mientras, la próxima semana la OTAN tiene previsto iniciar sus ejercicios 'Steadfast Defender 2024', los mayores de las últimas décadas y desde el fin de la Guerra Fría, que contarán con la participación de aproximadamente 90.000 militares de los 31 países miembros de la alianza, así como de Suecia.

Recientemente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, calificó de "completa tontería" los señalamientos acerca de que Moscú podría atacar a un país de la OTAN.

"El presidente de cualquier gran país, de un país de la OTAN [...] no puede no comprender que Rusia no tiene ninguna razón, ningún interés,ni geopolítico, ni económico, ni político, ni militar, para luchar con los países de la OTAN. No tenemos reclamaciones territoriales entre nosotros y no tenemos ningún deseo de estropear las relaciones con ellos. Estamos interesados ​​en desarrollar las relaciones", explicó Putin.