Diputados de Guatemala acusan a la excandidata Sandra Torres de maniobrar para dejarles sin escaño

Los parlamentarios alegan que no existe ningún proceso de expulsión, pero la UNE confirmó que ya no forman parte de la formación.

Tres diputados del partido guatemalteco Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) cuestionaron las acciones emprendidas por Sandra Torres, secretaria nacional de la formación, que denuncia que fueron expulsados de la agrupación política y quedaron sin bancada en el Congreso.

En una rueda de prensa, que recoge la prensa local, Ervin Edin Maldonado Molina, José Inés Castillo Martínez y Raúl Solórzano Quevedo aseguraron que Torres actúa de "manera ilegal", porque en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no se inició ningún proceso de expulsión por parte de la UNE.

#LHVideo | Los diputados Maldonado y Castillo defienden afiliación a la UNE y anuncian acciones legales. Conoce más 👉 https://t.co/FgeiWMGEBkpic.twitter.com/R5aaVRougB — Diario La Hora (@lahoragt) January 19, 2024

Los tres diputados afirman que su estatus en el partido es de afiliado vigente. "Vamos a presentar una acción legal en contra de Arturo Morales, quien supuestamente funge como presidente del Tribunal de Honor del partido, porque él supuestamente inició trámites de expulsión", señalaron.

"Mañana [por este viernes] tenemos el derecho de optar a cargos del Congreso de la República (...) y públicamente comprometemos 21 votos de la UNE", añadieron.

La UNE confirma la expulsión

Sin embargo, la UNE publicó un comunicado confirmando la expulsión de los diputados y añadió a la parlamentaria Karla Cardona, y destacó también la separación de la formación de los diputados electos: Víctor Hugo Cifuentes, Darwin Edgardo Ramírez y Oscar Rolando Corleto.

"Los siete diputados mencionados no podrán pertenecer a la Junta Directiva del Organismo Legislativo, no podrán optar a la jefatura o subjefatura de bancada, no podrán ser miembros de ninguna comisión de trabajo, así como actuar en nombre de la Organización Política Unidad Nacional de la Esperanza, nacional o internacionalmente", reza el texto.

Polémica en el Congreso

Esta polémica ocurre en medio de la decisión de la Corte Constitucional de repetir la elección -prevista para este viernes- de la Junta Directiva del Parlamento, por incluir a diputados que perdieron su formación política tras una orden judicial, en alusión al Movimiento Semilla, partido con el que el socialdemócrata Bernardo Arévalo llegó al poder.

Arévalo se alzó con el triunfo tras ganar el balotaje, en agosto del año pasado, frente a la exprimera dama Sandra Torres.

El presidente del Congreso de Guatemala, Samuel Pérez Álvarez, condenó el jueves el fallo, y aseguró que con esa orden, la Corte ha decidido convertirse "en guardiana de los corruptos", además de "entrar en un pulso directo con el Congreso, pero sobre todo contra la voluntad popular".

