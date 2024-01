FT: Ucrania pasa a una "defensa activa"

Tras su infructuosa contraofensiva estival, Ucrania está cambiando de táctica, pasando a una "defensa activa" en 2024, mientras Occidente no espera una nueva ofensiva de Kiev hasta 2025, escribe The Financial Times, que cita sus fuentes.

Un funcionario occidental que trabaja en la política de Ucrania sostiene que una estrategia de "defensa activa", es decir, aquella en la que se mantienen las líneas defensivas buscando puntos débiles que explotar, junto con ataques aéreos de largo alcance, permitiría a Ucrania "recomponer sus fuerzas" este año y prepararse para la probable ofensiva de 2025.

Sin embargo, el factor principal que determinará el futuro de Ucrania es la incertidumbre acerca de la asistencia militar occidental, incluidas las municiones. La mayor preocupación está en EE.UU., donde el Congreso aún no ha podido ponerse de acuerdo sobre el desbloqueo de la asistencia a Ucrania.

"Incluso si la Casa Blanca llega a un acuerdo con el Congreso para ampliar la ayuda a Ucrania, parece poco probable que pueda ofrecer el salto en capacidades y tecnologías que permitiría a Ucrania recuperar decisivamente la ventaja este año", señala el medio.

Por otra parte, el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, reconoció en diciembre esta situación, cuando dijo que el conflicto había entrado en una "nueva fase" y ordenó construir nuevas fortificaciones de 1.000 kilómetros a lo largo de zonas clave de la línea de frente, lo que, según FT, indica un cambio de una posición ofensiva a una defensiva.

Por otra parte, depender únicamente de una estrategia defensiva podría ser "perjudicial" para Ucrania, al entregar la iniciativa a Rusia, ya que, sin una dinámica ofensiva por parte de Kiev, el presidente ruso, Vladímir Putin, "proyectará en todo el mundo que Ucrania no puede ganar la guerra", escribe el diario, citando a un exministro de Defensa de Kiev.

Además, el medio destaca el ánimo declinante de los ucranianos, sobre todo en medio del descontento de la sociedad por las nuevas normas de movilización, lo que se suma a las desavenencias que han quedado al descubierto entre Zelenski y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país, Valery Zaluzhny.