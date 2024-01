Laura Sarabia inicia demandas por difamación y calumnia en el caso 'niñeragate' en Colombia

La exjefa del Despacho de la Presidencia de Colombia y actual directora del Departamento de Prosperidad Social del Gobierno, Laura Sarabia, inició una serie de demandas judiciales por difamación y calumnia contra su persona, por los hechos relacionados al escándalo conocido como 'niñeragate'.

"No he dudado en emprender acciones legales contra aquellos que me han difamado y me han calumniado. Acciones que ya provocaron unas primeras citaciones ante la Fiscalía el próximo 24 de enero", dijo Sarabia el jueves a los medios colombianos, luego de acudir a la sede de la Fiscalía General en Bogotá para dar testimonio sobre el mencionado caso.

"Vengo a responder todas y cada una de las preguntas de la Fiscalía, renunciando a mi derecho de guardar silencio, y así poder despejar cualquier duda", indicó la funcionaria con respecto a la investigación sobre el uso de polígrafo y supuestas interceptaciones telefónicas contra la ciudadana Marelbys Meza, exniñera del hijo de Sarabia, tras el hurto de 7.000 dólares en su casa.

#NoticiaW | Laura Sarabia llegó a la @FiscaliaCol: “reitero que no ordené, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo. Tengo el convencimiento y certeza de que la Jefatura de Protección Presidencial actuó conforme a la ley y fueron respetuosos de la libertad →… pic.twitter.com/Ka54OnqzjF — W Radio Colombia (@WRadioColombia) January 18, 2024

En sus declaraciones, la funcionaria reiteró que no tuvo que ver con la utilización del polígrafo para que Meza hablara ante las autoridades, luego de la sustracción del dinero desaparecido.

"Reitero, no ordené, no podía hacerlo, y no fue iniciativa mía ningún polígrafo. Tengo el convencimiento y la certeza de que la Jefatura de Protección Presidencial actuó conforme a la ley y fueron respetuosos de la libertad y dignidad de las personas", indicó.

Sarabia comentó que confía en que este caso se resolverá con "una justicia recta y digna", que le permita "pasar esta página amarga". "Seguiré luchando profundamente por defender mi reputación y mi buen nombre de todas las acciones mal intencionadas que han rodeado estos episodios", puntualizó.

#EnDesarrollo "La Fiscalía tiene ya los elementos suficientes para concluir que no existe una sombra de duda en la conducta de Laura Sarabia", dijo Jorge Mario Gómez, abogado de la directora del DPS, luego del interrogatorio en la Fiscalía General. pic.twitter.com/PpdFh788K7 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 18, 2024

"Nada ha logrado ni logrará distraer mis obligaciones y mis compromisos con las comunidades excluidas, con el gobierno y con mi país", precisó la directora de la institución que brinda atención, reparación y reintegración a las víctimas de la violencia y las poblaciones más vulnerables.

Entre tanto, Jorge Mario Gómez, abogado defensor de Sarabia, resaltó a los medios locales que en este momento la Fiscalía "tiene ya los elementos suficientes para concluir que no existe una sombra de duda en la conducta de Laura Sarabia".

Gómez agregó que en este caso han quedado claras dos cuestiones: "que Laura Sarabia no ordenó ningún polígrafo y que los autorizados cumplieron con rigor los protocolos establecidos en la ley, con completo respeto por los derechos y las dignidades de las personas".

