"Es extravagante, pero el discurso es el mismo": López Obrador ratifica sus críticas a Milei

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este viernes sus críticas al mandatario argentino Javier Milei, al considerar que representa el regreso de viejas ideas políticas y económicas que ya fracasaron en el pasado.

"Lo de Milei ahora, con todo el respeto al presidente de Argentina, no es nada nuevo", dijo López Obrador durante una conferencia de prensa en la que recordó que la premisa central del nuevo Gobierno del país sudamericano es desaparecer al Estado.

"Eso ya lo padecimos, ya con (el expresidente Carlos) Salinas (de Gortiri, 1998-1994) lo empezaron a aplicar. Sus voceros intelectuales orgánicos hablaban de diluir el Estado, de dejar todo al mercado", afirmó el mandatario mexicano, al resumir algunos de los principales postulados del neoliberalismo.

También explicó que: "[Ese modelo decía] que era el fin de la historia, y que si llovía fuerte arriba, si se le daba todo a los de arriba, goteaba a los de abajo, y muchas otras mentiras".

En ese afán, agregó, diversos gobiernos simularon que se combatía la corrupción y que había transparencia, siempre amparados en un marco de referencia a partir del cual inventaron nuevas estrategias.

"Fenómeno"

"En pleno saqueo en el mundo, en plena imposición del modelo neoliberal, necesitaban crear nuevas políticas públicas, y es cuando surge la política antimonopolios con la privatización, y es cuando surge la transparencia y todos los organismos para regular", señaló.

Según el mandatario, esas políticas en realidad se pusieron en marcha para impedir el crecimiento de los gobiernos y de las instituciones públicas, con el objetivo de darle paso franco a las empresas particulares.

"Esto de que no aumenten salarios porque va a haber inflación, de que el problema fiscal son los (vendedores) ambulantes que no pagan impuestos, cuando los potentados no pagaban y si pagaban se les devolvía. Y así nos lavaron el cerebro", dijo.

"Y ahora vienen de nuevo con el 'fenómeno Milei', a lo mejor la novedad es que el señor es más extravagante, pero el planteamiento es el mismo, llegan y dicen: 'todas las deudas de los ricos de Argentina las asume el Gobierno porque de esa manera vamos a reactivar la economía'. Es un robo en despoblado, pero eso ya lo padecimos aquí, saquearon al país", dijo.

López Obrador, uno de los principales líderes de izquierda de América Latina, ha cuestionado de manera constante a Milei, quien desde su triunfo en las elecciones presidenciales del año pasado en Argentina se convirtió en un símbolo de la ultraderecha a nivel global.