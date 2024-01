"Me amordazaron": Sacan a la fuerza a un legislador surcoreano de un evento con el presidente (VIDEO)

"Los agentes de la seguridad presidencial me levantaron de los brazos y las piernas y me sacaron a rastras", afirmó el diputado Kang Sung-hee.

Un legislador surcoreano de la oposición que asistió el jueves a un acto oficial con el presidente del país, Yoon Suk-yeol, fue sacado a la fuerza de la sala por agentes de la seguridad presidencial, informa la agencia Yonhap.

El diputado Kang Sung-hee, del partido progresista minoritario Jinbo, fue uno de los asistentes a la ceremonia de proclamación de la provincia de Jeolla del Norte como provincia autónoma especial. Al ingreso del Centro Artístico Sori de Jeonju, ubicado a 192 kilómetros al sur de Seúl, Kang estrechó la mano del presidente.

En redes sociales se difundieron videos mostrando al legislador pataleando y gritando mientras era sacado. "Los agentes de la seguridad presidencial me levantaron de los brazos y las piernas y me sacaron a rastras", afirmó Kang. "No podía hablar porque me amordazaron la boca", agregó, asegurando que también le quitaron sus lentes.

El legislador explicó que simplemente le pedía al presidente surcoreano que "cambiara el principio de los asuntos de Estado", ya que de lo contrario el pueblo estaría descontento.

Por su parte, la Oficina presidencial denunció que el legislador gritaba y no soltaba la mano de Yoon, acusándolo de "cruzar una línea que no debería cruzarse". "El servicio de seguridad le advirtió que lo soltara, e incluso después de que el presidente pasó, él siguió gritando a voz alta y perturbando el acto", aseguró un funcionario.

También agregó que se trató de una situación que "podía considerarse un riesgo para la seguridad", por lo que el diputado tuvo que "abandonar" el evento.