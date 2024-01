"Estamos protegiendo al pueblo": López Obrador defiende políticas en medio de graves hechos violentos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este viernes su estrategia de seguridad al ser cuestionado sobre algunos de los hechos de violencia más graves que se han registrados en las últimas semanas en el país.

"Todos los días estamos protegiendo al pueblo y no hay impunidad para nadie", afirmó durante su conferencia de prensa después de que una periodista lo consultara sobre el secuestro de Lorenza Cano Flores, integrante del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos Guanajuato.

El mandatario reconoció que todavía no tiene datos sobre la víctima, quien desde 2018 busca a su hermano José Francisco y que el lunes pasado fue sacada violentamente de su domicilio, lo que fue denunciado por los colectivos de mujeres buscadoras de desaparecidos que abundan en el país.

AMLO (@lopezobrador_) asegura que ya no hay impunidad, pero no supo qué contestar cuando fue cuestionado sobre la desaparición de la buscadora Lorenza Cano, quien fue secuestrada por hombres armados que mataron a su esposo e hijo.¿El gobierno la está buscando? https://t.co/AOPonvoIA8pic.twitter.com/sxCknBrxr2 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 19, 2024

Además, los secuestradores mataron al esposo y al hijo de Cano Flores cuando trataron de evitar que se llevaran a la mujer.

"Sigue habiendo casos (de desapariciones), no tengo el informe (de Cano Flores), por eso no te puedo contestar", dijo López Obrador al advertir que, a pesar de que no cuenta con información sobre este caso en concreto, la ciudadanía debe recordar que la situación cambió y que ahora las autoridades no están coludidas con los criminales como ocurría en pasados gobiernos.

"Antes no había fronteras, no estaba pintada la raya, no se sabía quiénes eran delincuentes y quiénes autoridad, eran lo mismo. Esto que parece una obviedad lo digo porque se olvida", insistió.

Divisiones

López Obrador también fue cuestionado sobre la creciente violencia que padece el estado de Chiapas, territorio disputado por lo menos por dos organizaciones criminales.

"Aprovecho para hacer un llamado a la gente de que no apoye a las bandas de delincuentes (…) que no ayuden a delincuentes ni de un bando ni de otro. Nada de que unos son buenos y otros malos", dijo al recordar que esa división la promovieron durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) para proteger a una organización criminal y enfrentar a otras.

"Hay testimonios de que las bandas que estaban a favor de los protegidos hasta los uniformaban de policías para ir a enfrentar a las otras bandas. Eso ya no pasa", señaló.

También convocó a la población a que no impida la presencia de la Guardia Nacional para que se pueda combatir efectivamente a los cárteles.

"Hay lugares en donde no quieren que esté la Guardia Nacional. Me consta, sitios donde no se podía conseguir un terreno para instalar un cuartel", afirmó.