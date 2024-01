Ministro de Defensa de Francia admite que hay franceses luchando en Ucrania: "no podemos prohibírselo"

Francia no puede prohibir a sus ciudadanos que participen en combates en Ucrania en calidad mercenarios, señaló en una entrevista el ministro francés de Defensa, Sébastien Lecornu.

Un día después de que la Cancillería francesa asegurase que no hay mercenarios franceses "ni en Ucrania ni en ningún otro lugar", el titular de Defensa admitió que "hay franceses civiles que se fueron a Ucrania para guerrear con el uniforme ucraniano", si bien dijo que no pueden evitarlo. "No podemos prohibírselo, todavía somos una democracia", se justificó el ministro. A continuación, recalcó que estas personas no están vinculadas a las Fuerzas Armadas de Francia, no portan el respectivo uniforme y no tienen nada que ver con las instituciones militares francesas.

Sin embargo, una ley francesa de 2003 prohíbe directamente el mercenariado, es decir, la participación de un individuo en un conflicto armado del lado de un Estado extranjero por dinero. El Código Penal (artículo 436-1) castiga esta práctica con una pena de cárcel de hasta cinco años y una multa de 75.000 euros (cerca de 82.000 dólares), recordó el año pasado el Ministerio ruso de Asuntos Exteriores.

Además, la creación o gestión de una organización que se dedique a reclutar, contratar, equipar y entrenar a mercenarios, se sanciona con una pena de hasta siete años de prisión y una multa de 100.000 euros.

Sobre los ataques de Kiev con drones y misiles contra ciudades situadas en territorios internacionalmente reconocidos como rusos, Lecornu responsabilizó a Rusia, si bien dijo que "todas las víctimas civiles son una tragedia, incluidas las víctimas civiles rusas".

La noche del 16 de enero, las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron con armas de precisión un cuartel temporal en la ciudad de Járkov donde había combatientes extranjeros, la mayoría de ellos francófonos. El Ministerio ruso de Defensa comunicó que al menos 60 mercenarios murieron y más de 20 fueron hospitalizados tras el ataque.

"Una 'guerra subsidiaria'"

Después del incidente, la Cancillería de Rusia convocó el jueves al embajador de Francia en Moscú, Pierre Lévy. La portavoz del servicio diplomático ruso, María Zajárova, expresó el viernes la esperanza de que los franceses entiendan el "alcance real" de la implicación de París en el conflicto en Ucrania.

"La conducción por parte de Occidente, incluida Francia, de una 'guerra subsidiaria' y el aumento constante del suministro de armas y material militar al régimen de [Vladímir] Zelenski van en contra de las declaraciones sobre la importancia de establecer la paz, provocan una escalada de las hostilidades, causan numerosas víctimas civiles y se convierten en cómplices de los crímenes de guerra del régimen de Kiev", indicó.