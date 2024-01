Biden y Netanyahu hablan por primera vez en casi un mes mientras crecen las divergencias: ¿qué abordaron?

El presidente estadounidense explicó que podría haber "tipos" de soluciones de dos Estados a los que el primer ministro israelí podría no oponerse.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, afirmó el viernes que la creación de un Estado palestino independiente no es una tarea imposible, pese a la negativa expresada por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, informa Reuters.

Así lo comunicó el mandatario tras una llamada telefónica con el jefe del Gobierno del país hebreo, la primera en casi un mes, en medio de las divergencias entre Tev Aviv y Washington sobre las perspectivas de resolución del conflicto. Biden explicó que podría haber "tipos" de soluciones de dos Estados a los que Netanyahu podría no oponerse, recoge The Times of Israel.

"Hay varios tipos de soluciones de dos Estados. Hay un número de países que son miembros de la ONU que todavía no tienen ejércitos propios [...] Así que creo que hay formas en las que esto podría funcionar", declaró el mandatario estadounidense. A la pregunta de si podría reconsiderar las condiciones de ayuda a Israel tras las declaraciones de Netanyahu, respondió: "Creo que podremos llegar a un acuerdo".

Los comentarios de Biden se producen un día después de que el primer ministro israelí reiterara su oposición a la soberanía palestina y que no está de acuerdo con las propuestas de Washington.

Horas después de que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijera en el Foro de Davos que Tel Aviv no podría lograr una "seguridad genuina" sin un "camino hacia un Estado palestino", Netanyahu aseveró que la mayoría de los ciudadanos israelíes se oponen a tal resolución del conflicto. Además, argumentó que un Estado palestino independiente se convertiría en una plataforma para lanzar ataques contra Israel.

En este sentido, el primer ministro subrayó que "en cualquier acuerdo futuro, o en ausencia de un acuerdo", Israel debe mantener el "control de seguridad" de todo el territorio al oeste del río Jordán, es decir, Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza. "Es una condición vital", indicó. Al mismo tiempo, reconoció que esto "contradice la idea de soberanía [de los palestinos]". "¿Qué se puede hacer? Les digo esta verdad a nuestros amigos estadounidenses", expresó.

"La paciencia se está acabando"

Sin embargo, tras la llamada telefónica entre los dos dirigentes, CNN informó, citando a fuentes familiarizadas con el asunto, que Netanyahu explicó a Biden que los comentarios públicos que hizo un día antes no pretendían excluir en modo alguno la creación de un Estado palestino.

Mientras, Axios reportó el domingo pasado que la Administración del presidente de EE.UU. se siente cada vez más frustrada con el rechazo del primer ministro israelí a la mayoría de las solicitudes estadounidenses respecto al conflicto en la Franja de Gaza. Un funcionario estadounidense declaró al medio que "la paciencia del presidente se está acabando".