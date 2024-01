Acusan al jefe de la Policía de Seúl por neglicencia en la mortífera estampida de 2022

Los fiscales surcoreanos han acusado este viernes al jefe de la Agencia de la Policía Metropolitana de Seúl, Kim Kwang-ho, por negligencia profesional en la respuesta a la estampida ocurrida en 2022 durante las celebraciones de Halloween en la capital del país, en la que murieron 159 personas, informa Yonhap.

En particular, se le imputa supuesto incumplimiento de sus deberes profesionales, al no enviar a fuerzas policiales a prepararse contra el aparente riesgo para la seguridad que suponía la gran multitud de Halloween la noche de la tragedia. Sin embargo, las autoridades fiscales decidieron no detener a Kim Kwang-ho, el funcionario de más alto nivel imputado hasta ahora en relación con la estampida.