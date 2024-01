El canciller de Francia niega que haya mercenarios franceses combatiendo en Ucrania

Mientras, el titular de Defensa admitió este viernes que "hay franceses civiles que fueron a Ucrania para guerrear con uniforme ucraniano" y que no pueden impedírselo.

El ministro para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, Stéphane Séjourné, respondió "no" a una pregunta del periódico Le Parisien sobre si mercenarios franceses participan en combates en Ucrania.

En una entrevista con el diario, publicada este sábado, el canciller francés sostiene que la reciente convocatoria del embajador de Francia en Rusia, Pierre Lévy, con motivo de la destrucción de un cuartel temporal de mercenarios en la ciudad ucraniana de Járkov fue "una forma de presionar periódicamente a los Estados europeos".

Por su parte, el titular de Defensa, Sébastien Lecornu, admitió este viernes que "hay franceses civiles que fueron a Ucrania para guerrear con el uniforme ucraniano", si bien aclaró que no tienen conexión con las instituciones militares francesas y que no pueden hacer nada por impedir. "No podemos prohibírselo, todavía somos una democracia", señaló.

"Horas después de la toma de posesión [como ministro, el pasado 11 de enero] estaba en un avión rumbo a Ucrania para reafirmar nuestro respaldo a largo plazo", prosiguió el canciller. "Esto es importante porque Rusia juega con el debilitamiento y el cansancio de los aliados", valoró.

Séjourné espera que el presidente Emmanuel Macron haga una serie de declaraciones sobre el futuro apoyo a Ucrania durante su visita a Kiev, prevista para febrero.

Anteriormente, la Cancillería rusa responsabilizó de la muerte de combatientes franceses en Járkov a las autoridades de Francia, que favorecen a los mecanismos de contratación y envío de mercenarios.

En 2023, el canal de televisión RTL informó que aproximadamente un centenar de ciudadanos franceses participan en los combates en Ucrania del lado de Kiev.