Cristiano Ronaldo critica los premios Balón de Oro y 'The Best': "Están perdiendo credibilidad"

Lionel Messi recientemente ganó su tercer 'The Best' de la FIFA y el año pasado obtuvo su octavo Balón de Oro.

La estrella portuguesa de fútbol Cristiano Ronaldo ha criticado a los premios Balón de Oro y 'The Best', señalando que esos reconocimientos deportivos "están perdiendo credibilidad".

"Creo que, en cierto modo, estos premios están perdiendo credibilidad. Hay que analizar toda la temporada", expresó el deportista en una entrevista con el medio Record publicada este domingo. En 2023, Ronaldo marcó 54 goles, más que los demás jugadores en dicho año.

"No quiero decir que Messi no lo mereciera, o Haaland o incluso Mbappé. [...] Y no es porque haya ganado en [la ceremonia] Globe Soccer", señal.

Unos días antes, el futbolista argentino Lionel Messi ganó el premio 'The Best', otorgado por la FIFA al mejor jugador del año. Este es el tercer 'The Best' logrado por Messi, tras haberlo ganado también en las ediciones de 2019 y 2022. Además, en octubre del año pasado, el astro argentino ganó el Balón de Oro e hizo historia al alcanzar su octavo galardón.

CR7 actualmente defiende la camiseta del club saudí Al-Nassr, al que se unió en diciembre de 2022. Mientras, 'La Pulga' juega con el Inter Miami de la MLS estadounidense desde el verano pasado.