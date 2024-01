Piden en Colombia investigar el acoso contra la hija menor de Petro

Al respecto, el fiscal general del país latinoamericano señaló que no tiene jurisdicción sobre EE.UU.

El ministro de Asuntos Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva Durán, anunció el domingo que pedirá investigar el acoso contra la primera dama del país, Verónica Alcocer, y la hija menor del presidente Gustavo Petro, Antonella, que tuvo lugar días atrás en el parque de atracciones Universal Studios en Florida (EE.UU.).

"No más atropellos cobardes. En mi condición de colombiano solidario pediré investigar el ataque contra la esposa y la hija del presidente [Petro]", tuiteó el canciller colombiano, al señalar que las leyes del estado de Florida "tipifican lo ocurrido como delito".

Acusar así a una niña debe recibir el rechazo de todos. @petrogustavoEl odio envenena el alma... pic.twitter.com/ptDMkWVtSQ — 𝗪𝗜𝗟𝗦𝗢𝗡 𝗦𝗨𝗔𝗭𝗔 (@Wilson_Suaza_) January 18, 2024

En el video, que se viralizó en redes sociales el jueves, se ve cómo una mujer se acerca a Antonella y empieza a hostigar a la familia del mandatario. En otra grabación se aprecia que va tras de ellos, expresando que están "paseando con la plata de todos los colombianos".

Por su parte, Gustavo Petro negó que sus parientes usaran fondos estatales, calificando lo sucedido como "discurso de odio" de una "señora que han manipulado hasta la irracionalidad". Además, el presidente acusó al fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, de falta acción y de guardar "silencio", aumentando la tensión que existe entre ambos funcionarios.

En respuesta, Barbosa, que lleva tiempo chocando con el mandatario, reiteró que no tiene jurisdicción sobre Florida. "El presidente Petro es economista y no ha hecho un esfuerzo por entender la Constitución política, la ley colombiana", expresó el sábado el fiscal general en su cuenta de X. "Creo que hay una falta de conocimiento que no puedo yo a estas alturas sentarme con él y explicarle cuáles son las competencias, qué significa la jurisdicción", agregó.