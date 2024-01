ONU: Israel mató en Gaza a una mayor proporción de población que la fallecida en Ucrania e Irak

Durante la guerra con Hamás, Israel mató en la Franja de Gaza a una proporción de la población superior a la fallecida en los conflictos en Ucrania e Irak conjuntamente, declaró este lunes la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese.

Según la funcionaria de la ONU, desde el inicio de las hostilidades entre el país hebreo y Hamás, Israel mató al 1,1 % de la población del enclave palestino, mientras que en Ucrania la cifra es de un 0,2 % en un plazo más largo y durante la guerra en Irak se mató a un 0,8 % de la población.

"Ninguna guerra de este siglo se acerca a la campaña de exterminio de Israel en Gaza", señaló Albanese en su cuenta de X (anteriormente Twitter). La relatora especial este enero ya pidió a los israelíes que ayudaran a la comunidad mundial a poner fin al conflicto de Gaza. "Mi apelación a los israelíes: no podemos detener esto sin ustedes. […] Por favor, no pasen por alto la devastación infligida a Gaza, especialmente a los niños, la mitad de la población está atrapada en este horror. Esto no hace que nadie esté más seguro", destacó.

Las víctimas mortales en Gaza por la agresión israelí desde el pasado 7 de octubre aumentaron a 25.105, reportó el domingo el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza. Los heridos en ese periodo sumaron un total de 62.681.