El hermano de Jeffrey Epstein insiste en que no se suicidó y pide una nueva investigación

Mark Epstein insiste en que la muerte en prisión de su hermano Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense vinculado a un entramado de tráfico sexual, no fue un suicidio. "Me gustaría una investigación completa", aseguró al diario británico The Guardian.

Epstein afirma haber enviado una solitud al respecto —sobre la cual no ha recibido respuesta— porque, en su opinión, con las pruebas del caso "nunca llegarías a la conclusión de que se trató de un suicidio". "¿Con base a qué?", se pregunta.

En este sentido, expresó su rechazo al informe del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre el caso, que encontró culpables de negligencia a funcionarios penitenciarios, pero no evidencia que el deceso fuera provocado por otra cosa distinta a un suicidio. Lo calificó de "informe de mierda", argumentando que "está lleno de imprecisiones".

Mark Epstein cree que otro preso de la misma zona de su hermano pudo haber entrado a su celda y matarlo, ya que supo que no todas las puertas de las celdas estaban cerradas en la noche en la que ocurrieron los hechos. Los reclusos con visibilidad a la puerta de la celda de Epstein afirmaron no haber visto a nadie entrar. Sin embargo, la cámara que apuntaba en esa dirección no estaba grabando esa noche.

Si bien le preocupan "las circunstancias de la muerte", Mark Epstein asegura mostrarse indiferente ante la idea de que su hermano está en el centro de un delicado escándalo. "Aparte de tener que lidiar con amenazas de muerte, el FBI y la Policía de Nueva York y necesitar seguridad desde el principio, mi vida es normal. Me investigaron, pero se dieron cuenta de que estaba limpio y que no estaba manchado", comenta, aclarando que no era administrador del patrimonio de Jeffrey ni beneficiario de su testamento.

A comienzos de este mes, Mark Epstein habló con el diario New York Post cuestionado la versión oficial de los hechos, que indica que su hermano fue hallado muerto, aparentemente tras ahorcarse el 10 de agosto de 2019 en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan (Nueva York).

"Solo quiero revisar los hechos, pero cuando consideramos los hechos disponibles, nos surgen más preguntas. Parece que no hubo una investigación después de que se dictaminara que fue un suicidio [...] Parece haber encubrimiento", dijo entonces.